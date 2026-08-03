Varijabilna cijev za prskanje VJ 24 s podesivim zglobom od 360° može se lako uhvatiti u koštac s teško dostupnim područjima. Integrirani ravni mlaz učinkovito uklanja prljavštinu, a Quick Connect adapter omogućuje brzo i jednostavno mijenjanje pribora jednom rukom. VJ 24 je kompatibilan sa svim KHB i OC 6-18 modelima.