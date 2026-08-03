VJ 24 360° varijabilna mlaznica
Varijabilna mlaznica s podesivim zglobom od 360°: VJ 24 za modele KHB i OC 6-18 idealan je za čišćenje teško dostupnih područja.
Varijabilna cijev za prskanje VJ 24 s podesivim zglobom od 360° može se lako uhvatiti u koštac s teško dostupnim područjima. Integrirani ravni mlaz učinkovito uklanja prljavštinu, a Quick Connect adapter omogućuje brzo i jednostavno mijenjanje pribora jednom rukom. VJ 24 je kompatibilan sa svim KHB i OC 6-18 modelima.
Značajke i prednosti
Fleksibilni zglob
- 360° podesivo
''tuš'' mlaz od 25°
- Temeljito i učinkovito čišćenje.
Quick Connect priključak
- jednostavna i brza zamjena.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|159 x 59 x 43
Područja primjene
- Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
- Žardinjere
- Kante za smeće
- Bicikli
- Vrtni alat i oprema