MJ 24 5-u-1 Multi Jet
Svestrana 5-u-1 višemlaznica za prskanje za modele KHB i OC 6-18: MJ 24 s točkastim, ravnim mlazom, ispiranjem, raspršivanjem i mlazom. Lako se podešava jednostavnim okretanjem glave mlaznice.
Multi jet nudi pet vrsta prskanja u jednoj cijevi za prskanje: točkasti mlaz, ravni mlaz, mlaz za ispiranje, mlaz za maglu i mlaz za mlazanje. Cijev za raspršivanje s više mlaznica stoga je idealno prilagođena širokom rasponu primjena. Jednostavno okrenite glavu mlaznice kako biste odabrali pravi mlaz. Quick Connect adapter omogućuje brzo i jednostavno mijenjanje pribora jednom rukom. MJ 24 je kompatibilan sa svim KHB- i OC 6-18 modelima.
Značajke i prednosti
5-u-1 mlaznica
- 5 različitih mlazova u jednoj mlaznici
Ušteda vremena
- Nije potrebna zamjena mlazne cijevi.
Čišćenje i zalijevanje u jednom koraku
- Nije potrebno prebacivanje na vrtno crijevo i pištolj za prskanje.
Točkasti mlaz
- Idealno za čišćenje fuga, rascijepa i uskih prostora, kao i čišćenje ciljanih zaprljanja.
Ravni mlaz
- Čišćenje površina i predmeta.
Mlaz za ispiranje
- Ispiranje otopljene prljavštine.
Lagani mlaz (maglica)
- Oslobodite biljke prašine i peluda, te ih nježno zalijevajte.
Mlaz za zalijevanje
- navodnjavajte biljke.
Quick Connect priključak
- jednostavna i brza zamjena.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|70 x 58 x 60
Područja primjene
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Bicikli
- Vrtni alat i oprema
- Dječje igračke / Bobbycar® / guralice
- Žardinjere
- Čišćenje lišća
- zalijevanje