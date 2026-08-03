MJ 24 5-u-1 Multi Jet

Svestrana 5-u-1 višemlaznica za prskanje za modele KHB i OC 6-18: MJ 24 s točkastim, ravnim mlazom, ispiranjem, raspršivanjem i mlazom. Lako se podešava jednostavnim okretanjem glave mlaznice.

Multi jet nudi pet vrsta prskanja u jednoj cijevi za prskanje: točkasti mlaz, ravni mlaz, mlaz za ispiranje, mlaz za maglu i mlaz za mlazanje. Cijev za raspršivanje s više mlaznica stoga je idealno prilagođena širokom rasponu primjena. Jednostavno okrenite glavu mlaznice kako biste odabrali pravi mlaz. Quick Connect adapter omogućuje brzo i jednostavno mijenjanje pribora jednom rukom. MJ 24 je kompatibilan sa svim KHB- i OC 6-18 modelima.

Značajke i prednosti
5-u-1 mlaznica
  • 5 različitih mlazova u jednoj mlaznici
Ušteda vremena
  • Nije potrebna zamjena mlazne cijevi.
Čišćenje i zalijevanje u jednom koraku
  • Nije potrebno prebacivanje na vrtno crijevo i pištolj za prskanje.
Točkasti mlaz
  • Idealno za čišćenje fuga, rascijepa i uskih prostora, kao i čišćenje ciljanih zaprljanja.
Ravni mlaz
  • Čišćenje površina i predmeta.
Mlaz za ispiranje
  • Ispiranje otopljene prljavštine.
Lagani mlaz (maglica)
  • Oslobodite biljke prašine i peluda, te ih nježno zalijevajte.
Mlaz za zalijevanje
  • navodnjavajte biljke.
Quick Connect priključak
  • jednostavna i brza zamjena.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 70 x 58 x 60
Područja primjene
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Bicikli
  • Vrtni alat i oprema
  • Dječje igračke / Bobbycar® / guralice
  • Žardinjere
  • Čišćenje lišća
  • zalijevanje
Pribor
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Created with AI (artificial intelligence)

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