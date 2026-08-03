Multi jet nudi pet vrsta prskanja u jednoj cijevi za prskanje: točkasti mlaz, ravni mlaz, mlaz za ispiranje, mlaz za maglu i mlaz za mlazanje. Cijev za raspršivanje s više mlaznica stoga je idealno prilagođena širokom rasponu primjena. Jednostavno okrenite glavu mlaznice kako biste odabrali pravi mlaz. Quick Connect adapter omogućuje brzo i jednostavno mijenjanje pribora jednom rukom. MJ 24 je kompatibilan sa svim KHB- i OC 6-18 modelima.