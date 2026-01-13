Pohrana crijeva
Uredno spremljeno i lako dostupno Kärcher proizvodi za pohranu crijeva, poput kutija za crijeva, kolica za crijeva, kolutova za crijeva i nosača za crijeva, pružaju crijevima sigurno i čisto mjesto za pohranu. Time se sprječavaju nepotrebni rizici od spoticanja, a više ne morate obavljati zamoran zadatak povlačenja i vuče crijeva.
Ništa Vam ne stoji na putu da brinete o svom vrtu.
Kärcher vrtna crijeva su bez pregiba, izuzetno fleksibilna i robusna. Vrhunska kolica za crijeva osiguravaju brzo namotavanje i odmotavanje.
Kärcher kolica za crijevo
Veća mobilnost, manje vuče i povlačenja: nova Kärcher kolica za crijeva znatno olakšavaju vrtlarenje. Sada kada se crijevo bez napora može pomicati od točke A do točke B na kolicima mučno provlačenje kroz vrt više nije potrebno. Prepreke se mogu zaobići jednostavno i bez napora. Crijevo se jednostavno odmotava i položi duž rute na zemlju. Dugi dio crijeva jednostavno je povezan s slavinom, a kratko crijevo služi za zalijevanje.
Rezultat: nema više dosadnog povlačenja crijeva, nema stalnog prevrtanja kolica crijeva i šteta je znatno manja.
Mobilnost sa stilom
Jednostavno postavite kratki kraj crijeva preko kuke, spremite pribor izravno na kolica crijeva i udobno ga premjestite na mjesto upotrebe.
Veća upravljivost
Nema više dosadnog navlačenja crijeva: s novim kolicima crijeva prepreke se zaobilaze lako i jednostavno.
Kompaktna udobnost
Nova Kärcher kolica za crijevo zauzimaju minimalno mjesta za skladištenje.
Sigurno učvršćeno
Crijevo se može sigurno pričvrstiti na uređaj tijekom transporta ili skladištenja.
Kärcher sustavi za pohranu crijeva
Kärcher nudi razne sustave za odlaganje crijeva. Kolica za crijeva klasični su pomagači u vrtu i istovremeno služe kao sustav za odlaganje. Integrirani kolut za crijevo olakšava skladištenje crijeva jednostavnim namotavanjem ručice. Nakon rada u vrtu kolica za crijevo možete odložiti u garažu.
Vrhunski komplet kolutova za crijevo malo je manji jer nema valjaka. Zahvaljujući odvojivom kolutu crijeva i mogućnosti spremanja vrtnih prskalica i raspršivača, sav potreban pribor može se sigurno pohraniti bez zauzimanja puno prostora.
Još manje prostora zauzima kolut crijeva, dostupan s ručicom ili automatskim radom, tako da se crijevo automatski navija uvlačenjem crijeva.
Funkcionalno i nenametljivo
Bez zapinjanja, bez uznemiravanja: zidni nosač u izuzetno ravnom dizajnu izgleda vrlo diskretno. Premium Hose Box CR 7.220 Automatic može se sigurno pričvrstiti - i ponovno ukloniti.
Ugodno prilagodljiv
Zahvaljujući podesivom okretnom graničniku, raspon okretanja automatskog koluta crijeva Premium CR 7.220 može se smanjiti u koracima od 30 °. Na taj se način izbjegava šteta.
Predivno kompaktan
Idealno za balkon: zahvaljujući maloj težini i kompaktnim dimenzijama, transport kompaktnog koluta za balkonsko crijevo CR 3.110 dječja je igra.
Uvijek pri ruci
Nema neurednosti, nema dosadnog pretraživanja: vješalica i kolut crijeva osiguravaju dovoljno prostora za pohranu vašeg vrtnog pribora.