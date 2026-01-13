Kärcher kolica za crijevo

Veća mobilnost, manje vuče i povlačenja: nova Kärcher kolica za crijeva znatno olakšavaju vrtlarenje. Sada kada se crijevo bez napora može pomicati od točke A do točke B na kolicima mučno provlačenje kroz vrt više nije potrebno. Prepreke se mogu zaobići jednostavno i bez napora. Crijevo se jednostavno odmotava i položi duž rute na zemlju. Dugi dio crijeva jednostavno je povezan s slavinom, a kratko crijevo služi za zalijevanje.

Rezultat: nema više dosadnog povlačenja crijeva, nema stalnog prevrtanja kolica crijeva i šteta je znatno manja.