Kiši po želji! Kiša po narudžbi! Novi Kärcher Rain System® idealno se može integrirati u živice, grmove, gredice s povrćem i cvijećem. Voda bez gubitaka dospijeva točno tamo gdje je potrebna, i to uz očuvanje okoliša i uštedu novca. Kärcher Rain System® objedinjuje prednosti mikro-dripinga i uobičajenog navodnjavanja. Sustav radi s tlakom do 4 bara i nudi 1/2"-PVC crijevo s manžetama za kapanje i prskanje. Dodatno je moguće ugraditi reduktor tlaka i filtar za zaštitu od tlačnog preopterećenja i čestica nečistoće. Kärcher Rain System® moguće je individualno prilagoditi svakom vrtu.

