Natični sustavi za crijeva

Utični sustavi crijeva – fleksibilno za svaki zahtjev. Priključiti, spojiti, otkvačiti i popraviti: U svom asortimanu Kärcher ima odgovarajuće spojne dijelove za sve dostupne klik-sustave i uobičajene promjere crijeva. Bez obzira o kojem se promjeru crijeva radi, 1/2", 5/8" ili 3/4": posebno brtveće Kärcher spojnice za crijeva općenito uvijek odgovaraju – zajamčeno. Osim toga, univerzalne spojnice crijeva osvajaju iznimnom stabilnošću, kao i maksimalnom vlačnom čvrstoćom i otpornošću na lomljenje. Spojke su dostupne sa ili bez funkcije Aqua Stop. Premium univerzalna spojnica dodatno ima aluminijsko pričvršćenje crijeva i utore za prste od meke plastike, što osigurava još praktičnije rukovanje. Svi Kärcher utični sustavi su, naravno, kompatibilni s klik sustavima koji su uobičajeni na tržištu.