Ex industrijski otprašivači

Za sve što je suspendirano u zraku i što je eksplozivno Kontinuirana ekstrakcija suspendiranih, eksplozivnih čestica izravno na mjestu nastanka u procesu postavlja iznimno visoke zahtjeve za industrijske otprašivače. Naši odprašivači i otprašivači Ex se već dugi niz godina dokazuju u kontinuiranoj stacionarnoj uporabi 24/7 u mnogim područjima industrije, posebice u preradi metala i drva, u automobilskoj, kemijskoj i farmaceutskoj industriji, prehrambenoj industriji, proizvodnji papira, u gumarskoj industriji i industriji prerade plastike, kao i u zoni 22.