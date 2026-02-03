Industrijski otprašivači

Za učinkovito sakupljanje suspendiranih čestica Suspendirane čestice mogu se jako razlikovati: fina prašina, opasna prašina, fini strugotine i sve vrste abrazije. U mnogim je industrijama bitno kontinuirano odstranjivanje procesne prašine iz metala, stakla, kamena, tekstilnih vlakana, poljoprivrednih proizvoda ili kemikalija izravno u procesu. Naši industrijski otprašivači pouzdano hvataju suspendirane čestice, čak i u velikim količinama, u kontinuiranom radu 24/7 izravno u povezanim obradnim centrima ili postrojenjima za punjenje.