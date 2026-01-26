Industrijski usisavači za krute tvari/prašinu

Usisavači sa posebnim filtriranjem Različite tvari i mediji moraju biti usisavani u različitim industrijama. Mediji koji se ispuštaju, opasna prašina, sitne i grube strugotine, pijesak, sredstva za prskanje, sve vrste vlakana, ostaci hrane, organske tvari, vrlo lagani do vrlo teški materijali, postavljaju stroge zahtjeve za uporabu filtera. U našem Kärcher industrijskom sustavu naći ćete optimalan filtar za svaki zadatak, bez obzira radi li se o dnevnim intervalima ili u kontinuiranom radu 24 sata na dan.