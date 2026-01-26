Industrijski usisavači za krute tvari/prašinu

Usisavači sa posebnim filtriranjem Različite tvari i mediji moraju biti usisavani u različitim industrijama. Mediji koji se ispuštaju, opasna prašina, sitne i grube strugotine, pijesak, sredstva za prskanje, sve vrste vlakana, ostaci hrane, organske tvari, vrlo lagani do vrlo teški materijali, postavljaju stroge zahtjeve za uporabu filtera. U našem Kärcher industrijskom sustavu naći ćete optimalan filtar za svaki zadatak, bez obzira radi li se o dnevnim intervalima ili u kontinuiranom radu 24 sata na dan.

0 proizvoda
Kärcher Usisavači sa posebnim filtriranjem
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH