Industrijski usisavači
Od mobilnog uređaja do usisnog uređaja ili uređaja za otprašivanje spremnog za uporabu Visoki učinak usisavanja za sve zahtjeve: Uz pomoć odgovarajuće opremljenih Kärcher usisavača za mokro/suho usisavanje u industrijskim područjima ćete usisati čak i tekućine i zapaljivu prašinu.
Industrijski usisavači za tekućine
Naši robusni industrijski usisavači mogu trajno i pouzdano izdržati čak i velike količine abrazivne prašine i maziva. Zato su naši industrijski usisavači vaš prvi odabir za usisavanje strugotina i emulzija, primjerice na glodalicama i modernim centrima za obradu.
Industrijski usisavači za krute tvari/prašinu
Otkrijte naš bogat asortiman industrijskih usisavača s posebnom tehnikom filtriranja za usisavanje sitnih i krupnih krutih tvari i prašine. Ti su industrijski usisavač opremljen kvalitetnom tehnikom filtriranja za tvari opasne po zdravlje, a imaju i čišćenje filtra koje omogućuje posebno dugo trajanje uređaja.
Ex industrial vacuum cleaners
S našim certificiranim industrijskim usisavačima za ATEX zonu 22 s razredima prašine M i H uvijek imate optimalno rješenje za usisavanje eksplozivne prašine.