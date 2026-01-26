Industrijski usisavači

Od mobilnog uređaja do usisnog uređaja ili uređaja za otprašivanje spremnog za uporabu Visoki učinak usisavanja za sve zahtjeve: Uz pomoć odgovarajuće opremljenih Kärcher usisavača za mokro/suho usisavanje u industrijskim područjima ćete usisati čak i tekućine i zapaljivu prašinu.

Kärcher Industrijski usisavači za tekućine

Industrijski usisavači za tekućine

Naši robusni industrijski usisavači mogu trajno i pouzdano izdržati čak i velike količine abrazivne prašine i maziva. Zato su naši industrijski usisavači vaš prvi odabir za usisavanje strugotina i emulzija, primjerice na glodalicama i modernim centrima za obradu.

Na pregled uređaja
Kärcher Industrijski usisavači za krute tvari/prašinu

Industrijski usisavači za krute tvari/prašinu

Otkrijte naš bogat asortiman industrijskih usisavača s posebnom tehnikom filtriranja za usisavanje sitnih i krupnih krutih tvari i prašine. Ti su industrijski usisavač opremljen kvalitetnom tehnikom filtriranja za tvari opasne po zdravlje, a imaju i čišćenje filtra koje omogućuje posebno dugo trajanje uređaja.

Na pregled uređaja
Kärcher Ex industrial vacuum cleaners

Ex industrial vacuum cleaners

S našim certificiranim industrijskim usisavačima za ATEX zonu 22 s razredima prašine M i H uvijek imate optimalno rješenje za usisavanje eksplozivne prašine.

Na pregled uređaja
