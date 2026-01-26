Industrijski usisavači

Od mobilnog uređaja do usisnog uređaja ili uređaja za otprašivanje spremnog za uporabu Visoki učinak usisavanja za sve zahtjeve: Uz pomoć odgovarajuće opremljenih Kärcher usisavača za mokro/suho usisavanje u industrijskim područjima ćete usisati čak i tekućine i zapaljivu prašinu.