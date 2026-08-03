Površina
Ovdje ćete pronaći sve za ekonomično i učinkovito čišćenje površina. Odstranite nečistoću i na mjestima koja su strojevima teško dostupna ili potpuno nedostupna.
Vlažno i mokro čišćenje
Naš opsežni asortiman za vlažno i mokro čišćenje površina, zbog kvalitetnih mikrovlakana i inovativnih mješavina materijala, nudi Vam opsežna rješenja za sva područja primjene.
Vezanje prašine
Pomoću ovih sredstava postići ćete nježno i učinkovito vezanje prašine na površinama i predmetima svih vrsta.
Struganje
osušeno ostaci, ostaci gume za žvakanje itd.; oštrica na uvlačenje; praktično; robusno, jednostavno uklanja ostatke boje i naljepnice; plemeniti čelik