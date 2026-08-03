Površina

Ovdje ćete pronaći sve za ekonomično i učinkovito čišćenje površina. Odstranite nečistoću i na mjestima koja su strojevima teško dostupna ili potpuno nedostupna.

Kärcher Vlažno i mokro čišćenje

Vlažno i mokro čišćenje

Naš opsežni asortiman za vlažno i mokro čišćenje površina, zbog kvalitetnih mikrovlakana i inovativnih mješavina materijala, nudi Vam opsežna rješenja za sva područja primjene.

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Kärcher Vezanje prašine

Vezanje prašine

Pomoću ovih sredstava postići ćete nježno i učinkovito vezanje prašine na površinama i predmetima svih vrsta.

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Kärcher Struganje

Struganje

osušeno ostaci, ostaci gume za žvakanje itd.; oštrica na uvlačenje; praktično; robusno, jednostavno uklanja ostatke boje i naljepnice; plemeniti čelik

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Kärcher
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Created with AI (artificial intelligence)

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