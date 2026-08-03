Kolica za čišćenje i kanta
Zahvaljujući različitoj osnovnoj opremi, modularnoj izvedbi i odličnoj trajnosti naših kolica za čišćenje, svako čišćenje zajamčeno ćete obaviti ekonomično i brzo.
Transportna kolica
Olakšajte si transport i zbrinjavanje: Ručnike, sapun, toaletni papir i sav pribor za čišćenje uvijek ćete imati u transportnim kolicima.
Kolica za čišćenje
Naša robusna kolica za čišćenje su kompaktna i fleksibilna te se mogu proširiti. Tako imate rješenje koje je točno prilagođeno svakom zahtjevu i čišćenju objekta.
Kante za čišćenje, na kotačićima
Naši modularni sustavi za čišćenje pružaju Vam veliki učinak čišćenja uz jednostavnu primjenu.
Vreće za otpad i vreće za smeće
Od nas ćete dobiti vrlo kvalitetne vreće za otpad i vreće za smeće različitih veličina, debljina i boja.