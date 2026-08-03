Kolica za čišćenje i kanta

Zahvaljujući različitoj osnovnoj opremi, modularnoj izvedbi i odličnoj trajnosti naših kolica za čišćenje, svako čišćenje zajamčeno ćete obaviti ekonomično i brzo.

Kärcher Transportna kolica

Transportna kolica

Olakšajte si transport i zbrinjavanje: Ručnike, sapun, toaletni papir i sav pribor za čišćenje uvijek ćete imati u transportnim kolicima.

Na pregled uređaja
Kärcher Kolica za čišćenje

Kolica za čišćenje

Naša robusna kolica za čišćenje su kompaktna i fleksibilna te se mogu proširiti. Tako imate rješenje koje je točno prilagođeno svakom zahtjevu i čišćenju objekta.

Na pregled uređaja
Kärcher Kante za čišćenje, na kotačićima

Kante za čišćenje, na kotačićima

Naši modularni sustavi za čišćenje pružaju Vam veliki učinak čišćenja uz jednostavnu primjenu.

Na pregled uređaja
Kärcher Vreće za otpad i vreće za smeće

Vreće za otpad i vreće za smeće

Od nas ćete dobiti vrlo kvalitetne vreće za otpad i vreće za smeće različitih veličina, debljina i boja.

Na pregled uređaja
Kärcher
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH