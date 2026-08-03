Pod
Na području ručnog čišćenja poda Kärcher osvaja ergonomski promišljenim proizvodima najviše kvalitete, koji se odlikuju odličnim svojstvima odstranjivanja nečistoće.
Metenje i struganje
Naši kvalitetni proizvodi od kvalitetne plastike znatno Vam olakšavaju metenje i četkanje. Njima su oduševljeni profesionalci u čišćenju diljem svijeta.
Vezanje prašine
Kärcher pribor za čišćenje za ručno vezanje prašine je Vaš korisni pomagač koji Vam čišćenje čini lakim i jednostavnim.
Mokro čišćenje
To su sustavi za pranje koje želite i trebate: s maksimalnim učinkom čišćenja, jednostavni u uporabi te primjenjivi bez velikog educiranja.