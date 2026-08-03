Pod

Na području ručnog čišćenja poda Kärcher osvaja ergonomski promišljenim proizvodima najviše kvalitete, koji se odlikuju odličnim svojstvima odstranjivanja nečistoće.

Kärcher Metenje i struganje

Metenje i struganje

Naši kvalitetni proizvodi od kvalitetne plastike znatno Vam olakšavaju metenje i četkanje. Njima su oduševljeni profesionalci u čišćenju diljem svijeta.

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Kärcher Vezanje prašine

Vezanje prašine

Kärcher pribor za čišćenje za ručno vezanje prašine je Vaš korisni pomagač koji Vam čišćenje čini lakim i jednostavnim.

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Kärcher Mokro čišćenje

Mokro čišćenje

To su sustavi za pranje koje želite i trebate: s maksimalnim učinkom čišćenja, jednostavni u uporabi te primjenjivi bez velikog educiranja.

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Kärcher
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

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Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
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Telefon: +385 1 4094331
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