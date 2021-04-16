Pribor za tlačne čistače
Idealan pomagač za svaki izazov u vašem domu: s Kärcher priborom možete precizno i prikladno proširiti mogućnosti primjene tlačnog čistača.
VRATITE ONAJ WOW OSJEĆAJ. OPET. I OPET.
Oslobodite puni potencijal vašeg tlačnog čistača s odgovarajućim priborom. Koji god izazov za čišćenje nastao, uvijek ćete imati prednost: nijedan zid nije previsok, nijedan kut nije previše skriven i nema prljavštine koja je previše tvrdoglava za vas i vaš tlačni čistač i odgovarajući pribor. Otkrijte punu raznolikost i različite primjene.
Područja primjene
Čišćenje automobila, motocikala i ostalog
Očistite svoj automobil kao stručnjak: mlaznice za pjenu za optimalnu raspodjelu deterdženta i raznolikih četkica za meko pranje za nježno čišćenje obojanih površina do uklanjanja nečistoće iz šupljih prostora naplataka. Naša rješenja za čišćenje osiguravaju sjajne površine i sjajna lica.
Čišćenje podova i stepenica
Hladno doba godine ostavlja svoje tragove i na vanjskim područjima. Uz odgovarajući pribor slojevi mahovine, lišaja ili zelenila na terasama i balkonima mogu se brzo i temeljito ukloniti.
Modeli T-Racer posebno su prikladni za čišćenje velikih kamenih ili drvenih površina jer se udaljenost mlaznica za čišćenje do tla može pojedinačno prilagoditi. Također, Kärcher ima pravo rješenje za čišćenje manjih ili zavojitih mjesta poput stubišta: zahvaljujući snažnoj kombinaciji visokotlačnog mlaza i ručnog pritiska četkom, čistači površina su savršeno višenamjensko oružje protiv prljavštine.
Svestrana čistoća. Tako da se ljudi osjećaju dobro i vani i unutra.
Čišćenje teško dostupnih područja
Pomoću teleskopske mlaznice možete svojim tlačnim uređajem doseći visoka, pa čak i udaljena područja.
Punom snagom (čišćenja) naprijed: u kombinaciji s nastavkom za čišćenje fasade i stakla, zidovi i velike staklene površine, poput u staklenika, mogu se bez napora i učinkovito očistiti visokim pritiskom.
Čišćenje cijevi
Blokirane cijevi i odvodi? To je sada prošlost! Kärcher komplet za čišćenje krovnih oluka i cijevi uklanja tvrdoglavu prljavštinu u odvodima, krovnim olucima i odvodnim cijevima.