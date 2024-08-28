Pribor za parne čistače
Pravi pribor za svaki zadatak čišćenja: budite optimalno opremljeni zahvaljujući opsežnom priboru za Kärcher parne čistače tvrtke. Naši dodatci savršeno su prilagođeni za svakodnevnu upotrebu i posebne primjene te omogućuju maksimalnu prilagodbu kako bi odgovarali vašim potrebama čišćenja. Kompatibilni sa svim trenutnim uređajima, nudimo sve što vam je potrebno za temeljito i učinkovito čišćenje, od vrhunskih dodataka kao što su dodatci za glačanje parom, XXL četke za pukotine i fleksibilne ručne mlaznice do malih četki i mlaznica za detaljan rad i velikih podnih mlaznica te krpa za čišćenje velikih površina. Otkrijte raznolikost i proširite mogućnosti primjene za svoj parni čistač optimalno i praktično.
Zaglađuje nabore u tren oka: Kärcher nastavak za glačanje parom
Recite zbogom naborima! Uz uređaj za glačanje parom, odjeća u trenu ponovno izgleda odlično. Također čini brzim i lakim osvježavanje odjeće, zavjesa i mnogih drugih tekstila te vas rješava neugodnih mirisa. Posebno suha i vruća para prodire u tkaninu i dubinski osvježava vlakna. Kondenzirana voda koja nastaje skuplja se u zasebnom spremniku koji se jednostavno može isprazniti niz sudoper ili čak u spremnik parnog čistača.
Istaknuti dodaci
Naši novi dodaci stvaraju nove mogućnosti primjene i pružaju veću pogodnost za sve modele parnih čistača s držačem pribora.
Mlaznice i četke
Opsežan izbor mlaznica i četki nudi širok raspon primjena za svaki zadatak čišćenja. Četke i mali nastavci idealni su za čišćenje u kupaonici i kuhinji, na primjer za umivaonike, slavine, tuševe, pećnice, ploče za kuhanje, nape i roštilje. Veće mlaznice mogu se koristiti za učinkovito čišćenje podova i prozora te za osvježavanje tepiha.
Krpe
Kärcherove krpe za čišćenje izrađene su od visokokvalitetnih materijala, idealne su za uklanjanje tvrdokorne prljavštine i osiguravaju savršene rezultate.
Uklanjanje kamenca
Naši ulošci i sredstva za uklanjanje kamenca osiguravaju radni vijek proizvoda koji je do 10 puta dulji uz redovito održavanje ili zamjenu uloška.
Glačanje
Kärcherov sustav za glačanje na paru kombinira čišćenje i glačanje. Zahvaljujući odgovarajućem priboru, parni čistač se brzo i jednostavno pretvara u stanicu za glačanje i štedi do 50 posto vremena glačanja sa 100 postotnim rezultatima glačanja i odmah osušenim rubljem.