Baterijski mokro - suhi usisivači

NEMA PREPREKA WOW OSJEĆAJU.

Apsolutno bez kablova za apsolutnu slobodu. Bez kablova koji ga koče, vaš WD 3-18 ne poznaje granice. Pa zašto biste? Ostvarite vaše želje diljem svog doma i daleko od njega, zahvaljujući tehnologiji u stvarnom vremenu koja vam uvijek daje do znanja koliko vam je baterije i vremena ostalo. I kao što smo vas već navikli – bilo mokro ili suho, grubo ili fino, iznutra ili izvana – jednostavno nije važno. Vrhunska snaga usisavanja u asortimanu WD baterijskih usisivača i učinkovito uklanjanje prljavštine bez ostataka sa svih podnih površina vratit će WOW posvuda, cijelo vrijeme.