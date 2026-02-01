Baterijski mokro - suhi usisivači
Neograničena sloboda – bilo u vrtnoj kućici, automobilu ili na terasi: Svestrani bežični mokro - suhi usisivači od 18 V/36 V objavljuju rat svakoj prljavštini i kombiniraju prednosti baterijskih mokrih i baterijskih suhih usisivača. Bilo da se radi o mokroj ili suhoj prljavštini, izmjenjiva baterija Kärcher Battery Power znači da su uređaji spremni za korištenje u bilo kojem trenutku – čak i ako u blizini nema utičnice. A za još veću fleksibilnost, baterije se također mogu koristiti u drugim uređajima na platformi baterija Kärcher Battery Power od 18 V ili 36 V.
Proizvodi
NEMA PREPREKA WOW OSJEĆAJU.
Apsolutno bez kablova za apsolutnu slobodu. Bez kablova koji ga koče, vaš WD 3-18 ne poznaje granice. Pa zašto biste? Ostvarite vaše želje diljem svog doma i daleko od njega, zahvaljujući tehnologiji u stvarnom vremenu koja vam uvijek daje do znanja koliko vam je baterije i vremena ostalo. I kao što smo vas već navikli – bilo mokro ili suho, grubo ili fino, iznutra ili izvana – jednostavno nije važno. Vrhunska snaga usisavanja u asortimanu WD baterijskih usisivača i učinkovito uklanjanje prljavštine bez ostataka sa svih podnih površina vratit će WOW posvuda, cijelo vrijeme.
Značajke
Izmjenjiva baterija od 18 V – kompatibilna sa svim uređajima na platformi baterija od 18 V Kärcher Battery Power.
Stanje baterije stalno se prikazuje na LCD zaslonu (tehnologija u stvarnom vremenu).
Praktično skladištenje pribora: sigurno i lako dostupno skladište pribora koje štedi prostor.
Skladištenje crijeva na glavi uređaja: Usisno crijevo možete spremiti na način koji štedi prostor tako da ga objesite na glavu uređaja.
Prostor za pohranu: Za sigurno pohranjivanje alata i malih dijelova kao što su vijci i čavli.
Funkcija puhanja za teško dostupna mjesta.
Srednje parkiranje ručice na glavi uređaja.
Sustav zaključavanja "Pull & Push": Za brzo, jednostavno i sigurno otvaranje i zatvaranje spremnika.
Mokro usisavanje postalo je jednostavno - za velike i male količine vode.
Ergonomski oblikovana ručka za nošenje.
Special Clips podna mlaznica.
Naglasci
Maksimalna sloboda kretanja i odmah spreman za korištenje
Trebate usisati automobil bez utičnice u blizini? Boca s vodom pala je na pod? To nije problem zahvaljujući baterijskim WD uređajima: Bežični mokri usisavač i suhi usisavač u jednom uređaju.
18 V Kärcher Battery Power
WD 1 Compact Battery Set
Napon: 18 V
Nazivna ulazna snaga: 230 W
Kapacitet spremnika: 7 l
Duljina usisnog crijeva: 1,20 m
Vrijeme rada baterije: Pribl. 10 min*
Težina bez pribora: 3,1 kg
Mlaznica za pukotine: Da
Mlaznica za presvlake: Da
Podna mlaznica: Ne
Punjač uključen: Battery Power 18 V standardni punjač
Baterija uključena: 18 V/2,5 Ah
* Maksimalne performanse s izmjenjivom baterijom Kärcher Battery Power od 18 V/2,5 Ah
Trebate brzo usisati auto? Nema problema! Zahvaljujući posebnom priboru za unutarnje čišćenje automobila i kompaktnom dizajnu, baterijski mokro - suhi usisavač na 18 V baterijskoj platformi Kärcher Battery Power impresionira svojom svestranošću i pomiče granice čišćenja. Minijaturni moćnik!
WD 2-18 Battery Set
Napon: 18 V
Nazivna ulazna snaga: 225 W
Kapacitet spremnika: 12 l
Duljina usisnog crijeva: 1,80 m
Vrijeme rada baterije: 10 min*
Težina bez pribora: 3,4 kg
Mlaznica za pukotine: Da
Mlaznica za presvlake: Ne
Podna mlaznica: Da
Punjač uključen: Battery Power 18 V standardni punjač
Baterija uključena: 18 V/2,5 Ah
* Maksimalne performanse s izmjenjivom baterijom Kärcher Battery Power od 18 V/2,5 Ah
Kompaktan i fleksibilan. WD 2-18 baterijski mokri usisavač, koji se lako nosi i sa suhom prljavštinom, nudi dobru usisnu snagu i visoku razinu svestranosti primjene. U usporedbi s manjim WD 1 Compact, WD 2-18 dolazi s podnom mlaznicom i kotačićima te nudi 5 litara veći spremnik za otpad.
WD 3-18 Battery Set/WD 3-18 S Battery Set
Napon: 18 V
Nazivna ulazna snaga: 225 W
Kapacitet spremnika: 17 l
Duljina usisnog crijeva: 2,0 m
Vrijeme rada baterije: 20 min*
Težina bez pribora: 3,8 kg/4,1 kg
Mlaznica za pukotine: Da
Mlaznica za presvlake: Ne
Podna mlaznica: Da
Punjač uključen: Battery Power 18 V standardni punjač
Baterija uključena: 18 V/5,0 Ah
* Maksimalne performanse s izmjenjivom baterijom Kärcher Battery Power od 18 V/5,0 Ah
Za još više prljavštine, a također i za mokro usisavanje: WD 3-18 s robusnom plastičnom posudom i WD 3 18 S sa spremnikom za vodu od nehrđajućeg čelika. Oni nude dodatni kapacitet spremnika od 5 litara u usporedbi s WD 2-18 i, s izmjenjivom baterijom od 5,0 Ah koja je uključena u set, impresioniraju dvostrukim neprekinutim vremenom rada od 20 minuta.
36 V Kärcher Battery Power
WD 3 Battery Set/WD 3 Battery Premium Set
Napon: 36 V
Nazivna ulazna snaga: 300 W
Kapacitet spremnika: 17 l
Duljina usisnog crijeva: 2,0 m
Vrijeme rada baterije: Pribl. 15 min*
Težina bez dodataka: 5,2 kg/5,5 kg (premium)
Mlaznica za pukotine: Da
Mlaznica za presvlake: Ne
Podna mlaznica: Da
Punjač uključen: Battery Power 36 V standardni punjač
Baterija uključena: 36 V/2,5 Ah
* Maksimalne performanse s izmjenjivom baterijom Kärcher Battery Power od 36 V/2,5 Ah
Više slobode kretanja nego ikad prije, ali uz dodatnu snagu usisavanja! WD 3 Battery usisavač za suho i mokro usisavanje nudi bežičnu slobodu dok još uvijek uživa u punoj funkcionalnosti. Bilo da je prljavština gruba, fina, mokra ili suha – baterijski WD 3 može pokupiti sve.