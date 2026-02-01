Baterijski mokro - suhi usisivači

Neograničena sloboda – bilo u vrtnoj kućici, automobilu ili na terasi: Svestrani bežični mokro - suhi usisivači od 18 V/36 V objavljuju rat svakoj prljavštini i kombiniraju prednosti baterijskih mokrih i baterijskih suhih usisivača. Bilo da se radi o mokroj ili suhoj prljavštini, izmjenjiva baterija Kärcher Battery Power znači da su uređaji spremni za korištenje u bilo kojem trenutku – čak i ako u blizini nema utičnice. A za još veću fleksibilnost, baterije se također mogu koristiti u drugim uređajima na platformi baterija Kärcher Battery Power od 18 V ili 36 V.

Proizvodi

Prikaži više (2)
THERE'S NO STOPPING YOUR WOW

THERE'S NO STOPPING YOUR WOW

THERE'S NO STOPPING YOUR WOW

THERE'S NO STOPPING YOUR WOW

THERE'S NO STOPPING YOUR WOW

NEMA PREPREKA WOW OSJEĆAJU.

Apsolutno bez kablova za apsolutnu slobodu. Bez kablova koji ga koče, vaš WD 3-18 ne poznaje granice. Pa zašto biste? Ostvarite vaše želje diljem svog doma i daleko od njega, zahvaljujući tehnologiji u stvarnom vremenu koja vam uvijek daje do znanja koliko vam je baterije i vremena ostalo. I kao što smo vas već navikli – bilo mokro ili suho, grubo ili fino, iznutra ili izvana – jednostavno nije važno. Vrhunska snaga usisavanja u asortimanu WD baterijskih usisivača i učinkovito uklanjanje prljavštine bez ostataka sa svih podnih površina vratit će WOW posvuda, cijelo vrijeme.

Značajke

18 V exchangeable battery

Izmjenjiva baterija od 18 V – kompatibilna sa svim uređajima na platformi baterija od 18 V Kärcher Battery Power.

Battery status on LCD display

Stanje baterije stalno se prikazuje na LCD zaslonu (tehnologija u stvarnom vremenu).

Practical accessory storage

Praktično skladištenje pribora: sigurno i lako dostupno skladište pribora koje štedi prostor.

Hose storage on the device head

Skladištenje crijeva na glavi uređaja: Usisno crijevo možete spremiti na način koji štedi prostor tako da ga objesite na glavu uređaja.

Storage area for the safe storage of tools and small parts

Prostor za pohranu: Za sigurno pohranjivanje alata i malih dijelova kao što su vijci i čavli.

Blower function for places that are difficult to access

Funkcija puhanja za teško dostupna mjesta.

Intermediate parking of the handle on the device head

Srednje parkiranje ručice na glavi uređaja.

"Pull &amp; Push" locking system

Sustav zaključavanja "Pull & Push": Za brzo, jednostavno i sigurno otvaranje i zatvaranje spremnika.

Wet vacuum cleaning for large and small amounts of water

Mokro usisavanje postalo je jednostavno - za velike i male količine vode.

Ergonomically shaped carrying handle

Ergonomski oblikovana ručka za nošenje.

Special Clips floor nozzle

Special Clips podna mlaznica.

Naglasci

Maksimalna sloboda kretanja i odmah spreman za korištenje

Trebate usisati automobil bez utičnice u blizini? Boca s vodom pala je na pod? To nije problem zahvaljujući baterijskim WD uređajima: Bežični mokri usisavač i suhi usisavač u jednom uređaju.

icon_arrow

icon_arrow

18 V Kärcher Battery Power

WD 1 Compact Battery Set

Napon: 18 V
Nazivna ulazna snaga: 230 W
Kapacitet spremnika: 7 l
Duljina usisnog crijeva: 1,20 m
Vrijeme rada baterije: Pribl. 10 min*
Težina bez pribora: 3,1 kg
Mlaznica za pukotine: Da
Mlaznica za presvlake: Da
Podna mlaznica: Ne
Punjač uključen: Battery Power 18 V standardni punjač
Baterija uključena: 18 V/2,5 Ah

* Maksimalne performanse s izmjenjivom baterijom Kärcher Battery Power od 18 V/2,5 Ah

Trebate brzo usisati auto? Nema problema! Zahvaljujući posebnom priboru za unutarnje čišćenje automobila i kompaktnom dizajnu, baterijski mokro - suhi usisavač na 18 V baterijskoj platformi Kärcher Battery Power impresionira svojom svestranošću i pomiče granice čišćenja. Minijaturni moćnik!

WD 2-18 Battery Set

Napon: 18 V
Nazivna ulazna snaga: 225 W
Kapacitet spremnika: 12 l
Duljina usisnog crijeva: 1,80 m
Vrijeme rada baterije: 10 min*
Težina bez pribora: 3,4 kg
Mlaznica za pukotine: Da
Mlaznica za presvlake: Ne
Podna mlaznica: Da
Punjač uključen: Battery Power 18 V standardni punjač
Baterija uključena: 18 V/2,5 Ah

* Maksimalne performanse s izmjenjivom baterijom Kärcher Battery Power od 18 V/2,5 Ah

Kompaktan i fleksibilan. WD 2-18 baterijski mokri usisavač, koji se lako nosi i sa suhom prljavštinom, nudi dobru usisnu snagu i visoku razinu svestranosti primjene. U usporedbi s manjim WD 1 Compact, WD 2-18 dolazi s podnom mlaznicom i kotačićima te nudi 5 litara veći spremnik za otpad.

WD 3-18 Battery Set/WD 3-18 S Battery Set

Napon: 18 V
Nazivna ulazna snaga: 225 W
Kapacitet spremnika: 17 l 
Duljina usisnog crijeva: 2,0 m
Vrijeme rada baterije: 20 min*
Težina bez pribora: 3,8 kg/4,1 kg
Mlaznica za pukotine: Da
Mlaznica za presvlake: Ne
Podna mlaznica: Da
Punjač uključen: Battery Power 18 V standardni punjač
Baterija uključena: 18 V/5,0 Ah

* Maksimalne performanse s izmjenjivom baterijom Kärcher Battery Power od 18 V/5,0 Ah

Za još više prljavštine, a također i za mokro usisavanje: WD 3-18 s robusnom plastičnom posudom i WD 3 18 S sa spremnikom za vodu od nehrđajućeg čelika. Oni nude dodatni kapacitet spremnika od 5 litara u usporedbi s WD 2-18 i, s izmjenjivom baterijom od 5,0 Ah koja je uključena u set, impresioniraju dvostrukim neprekinutim vremenom rada od 20 minuta.

36 V Kärcher Battery Power

WD 3 Battery Set/WD 3 Battery Premium Set

Napon: 36 V
Nazivna ulazna snaga: 300 W
Kapacitet spremnika: 17 l 
Duljina usisnog crijeva: 2,0 m
Vrijeme rada baterije: Pribl. 15 min*
Težina bez dodataka: 5,2 kg/5,5 kg (premium)
Mlaznica za pukotine: Da
Mlaznica za presvlake: Ne
Podna mlaznica: Da
Punjač uključen: Battery Power 36 V standardni punjač
Baterija uključena: 36 V/2,5 Ah

* Maksimalne performanse s izmjenjivom baterijom Kärcher Battery Power od 36 V/2,5 Ah

Više slobode kretanja nego ikad prije, ali uz dodatnu snagu usisavanja! WD 3 Battery usisavač za suho i mokro usisavanje nudi bežičnu slobodu dok još uvijek uživa u punoj funkcionalnosti. Bilo da je prljavština gruba, fina, mokra ili suha – baterijski WD 3 može pokupiti sve.

Kärcher Battery Power baterijska platforma

18 V Battery Power

Ovdje možete pronaći sve uređaje iz 18 V Kärcher Battery Power baterijske platforme
UREĐAJI
36 V

Ovdje možete pronaći sve uređaje iz 36 V Kärcher Battery Power baterijske platforme
UREĐAJI
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH