Pribor za mokre i suhe usisavače

Filteri

Kärcher patronski filter i ravni naborani filteri impresioniraju velikom površinom filtera u malom prostoru i mogu se lako zamijeniti. Za nove usisavače za mokro i suho čišćenje Kärcher sada umjesto papirnatih filter vrećica nudi filter vrećice od flisa koje impresioniraju dodatnim prednostima: otpornije su na trganje i nude bolji stupanj odvajanja.

Integrirani pretraživač filtera pokazuje koje filter vrećice ili filteri odgovaraju kojim uređajima. Pomoću narudžbenog broja uređaja, koji se nalazi na tipskoj pločici, može se lako identificirati odgovarajuća filter vrećica i filter.