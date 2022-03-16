Pribor za mokre i suhe usisavače

Kärcher nudi opsežan i koristan asortiman pribora za svakodnevnu upotrebu kao i za posebne primjene. Asortiman pribora pokriva ispravnu usisnu mlaznicu, odgovarajuće crijevo do posebnih sustava filtera. Dostupne su različite veličine i punjači baterija za mokre i suhe usisavače. Kärcher mokri i suhi usisavači s kabelom i baterijama u kombinaciji s opsežnim priborom za svaki zadatak čišćenja nude pravu konfiguraciju, čime se osiguravaju izvrsni rezultati čišćenja i visoka razina udobnosti za korisnika.

Originalni Kärcher WD pribor: čini mokre i suhe usisavače još svestranijima

Bilo da se radi o uskim prostorima u unutrašnjosti vozila, priključku električnih alata ili skupljanju prašine od bušenja. Samo uz odgovarajući pribor mokri i suhi usisavači mogu pokazati svoju punu višenamjensku prirodu, ne ostavljajući prljavštini nikakvu šansu. Pribor je posebno razvijen za Kärcher mokre i suhe usisavače. Zajedno s uređajima daju impresivnu učinkovitost čišćenja i proširuju mogućnosti primjene.

Kärcher cartridge and flat pleated filters

Filteri

Kärcher patronski filter i ravni naborani filteri impresioniraju velikom površinom filtera u malom prostoru i mogu se lako zamijeniti. Za nove usisavače za mokro i suho čišćenje Kärcher sada umjesto papirnatih filter vrećica nudi filter vrećice od flisa koje impresioniraju dodatnim prednostima: otpornije su na trganje i nude bolji stupanj odvajanja.

Integrirani pretraživač filtera pokazuje koje filter vrećice ili filteri odgovaraju kojim uređajima. Pomoću narudžbenog broja uređaja, koji se nalazi na tipskoj pločici, može se lako identificirati odgovarajuća filter vrećica i filter.

Koji filter i vrećica filtera odgovaraju kojem mokrom i suhom usisavaču?

Accessory kits for wet and dry vacuum cleaners

Setovi pribora

Kärcher setovi pribora su vrlo praktični i svestrani: opremljeni raznim mlaznicama, najrazličitiji problemi čišćenja mogu se brzo i jednostavno riješiti. Na primjer, cjelokupno čišćenje unutrašnjosti vozila moguće je sa setom za čišćenje unutrašnjosti automobila.

Wet and dry vacuum cleaners, floor nozzle

Mlaznice

Posebno razvijene mlaznice također jamče savršene rezultate čišćenja: promjenjiva podna mlaznica, na primjer, jamči brzo skupljanje suhe ili mokre, fine ili grube prljavštine, bez ostataka.

Kärcher drill dust catcher

Posebne primjene

Posebne primjene zahtijevaju posebna rješenja: Kärcher hvatač prašine iz bušilice, na primjer, omogućuje sigurno bušenje bez prašine na svim uobičajenim zidnim i stropnim površinama usisavajući prašinu iz bušilice izravno u rupu.

Kärcher battery-operated wet and dry vacuum cleaners

Pribor za baterijske mokre i suhe usisavače

Neograničena sloboda: s izmjenjivim baterijama i brzim punjačima Kärcher Battery Power platforme od 18 V ili 36 V, baterijski mokri i suhi usisavači spremni su za korištenje u bilo kojem trenutku, čak i ako u blizini nema utičnice.

A za još veću fleksibilnost, baterije se također mogu koristiti na drugim uređajima iz Kärcher Battery Power platforme od 18 V ili 36 V.

Ovdje možete pronaći sav pribor za mokro - suhe usisivače

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