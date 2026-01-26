Snažan, izdržljiv, praktičan za uporabu, mnogostran i siguran: usisavač za pepeo i suho usisavanje AD 2 s turbinom snage 600 W pretvara uklanjanje pepela u dječju igru. Ima dugotrajnu usisnu moć zahvaljujući integriranom sustavu čišćenja filtra, koji pritiskom gumba ispuhuje dodani filtar i tako ponovo povećava snagu usisavanja. Zahvaljujući jednodijelnom filtarskom sustavu s robusnim filtrom s ravnim naborima i filtru za metal i grubu nečistoću kao i praktičnoj ručki na spremniku, moguće je praktično i brzo pražnjenje bez ikakvog kontakta s nečistoćom. Metalni spremnik, fleksibilno usisno crijevo od obloženog metala, kao i visokokvalitetni nezapaljivi materijal, pružaju maksimalnu sigurnost kod usisavanja pepela. Skošena ručna cijev omogućuje optimalni komfor u radu te je posebno uvjerljiv u kutovima i na teško pristupačnim mjestima u kaminu. Stoga je moguće u potpunosti usisati ostatke pepela. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, ovaj je usisavač pepela uvijek moguće pospremiti na malo mjesta, a usisno crijevo praktično odložiti na položaj za oslanjanje.