Usisavač za usisavanje pepela i suho usisavanje AD 2

S integriranim čišćenje filtra, dugotrajnom usisnom snagom i metalnim spremnikom 14 l: snažni usisavač za pepeo i suhi usisavač za sigurno odstranjivanje pepela bez dodira s nečistoćom.

Snažan, izdržljiv, praktičan za uporabu, mnogostran i siguran: usisavač za pepeo i suho usisavanje AD 2 s turbinom snage 600 W pretvara uklanjanje pepela u dječju igru. Ima dugotrajnu usisnu moć zahvaljujući integriranom sustavu čišćenja filtra, koji pritiskom gumba ispuhuje dodani filtar i tako ponovo povećava snagu usisavanja. Zahvaljujući jednodijelnom filtarskom sustavu s robusnim filtrom s ravnim naborima i filtru za metal i grubu nečistoću kao i praktičnoj ručki na spremniku, moguće je praktično i brzo pražnjenje bez ikakvog kontakta s nečistoćom. Metalni spremnik, fleksibilno usisno crijevo od obloženog metala, kao i visokokvalitetni nezapaljivi materijal, pružaju maksimalnu sigurnost kod usisavanja pepela. Skošena ručna cijev omogućuje optimalni komfor u radu te je posebno uvjerljiv u kutovima i na teško pristupačnim mjestima u kaminu. Stoga je moguće u potpunosti usisati ostatke pepela. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, ovaj je usisavač pepela uvijek moguće pospremiti na malo mjesta, a usisno crijevo praktično odložiti na položaj za oslanjanje.

Značajke i prednosti
Usisavač za usisavanje pepela i suho usisavanje AD 2: Kärcher ReBoost tehnologija čišćenja filtra - čišćenje filtra pritiskom gumba
Kärcher ReBoost tehnologija čišćenja filtra - čišćenje filtra pritiskom gumba
Za konstantnu i dugotrajnu snagu usisavanja. Omogućuje usisavanje velikih količina nečistoće.
Usisavač za usisavanje pepela i suho usisavanje AD 2: Jednodijelni filtarski sustav (nezapaljiv) s robusnim filtrom s ravnim naborima i metalnim filtrom za grubu nečistoću
Jednodijelni filtarski sustav (nezapaljiv) s robusnim filtrom s ravnim naborima i metalnim filtrom za grubu nečistoću
Za jednostavno pražnjenje i čišćenje spremnika bez kontakta s nečistoćom Maksimalan komfor zahvaljujući brzom vađenju filtra u samo jednom koraku.
Usisavač za usisavanje pepela i suho usisavanje AD 2: Nezapaljivi materijal, metalni spremnik i metalno crijevo (obloženo)
Nezapaljivi materijal, metalni spremnik i metalno crijevo (obloženo)
Za maksimalnu sigurnost kod usisavanja pepela - također i kod neodgovarajuće primjene.
Skošena ručna cijev
  • Za čišćenje svih kutova i uskih prostora u kaminu, bez ostataka.
Usisno crijevo 1 m od obloženog metala
  • Za veliku savitljivost i fleksibilan rad.
„Pull & Push“ sustav zatvaranja
  • Lako i brzo otvaranje, zatvaranje i pražnjenje spremnika.
Praktična ručka na spremniku
  • Za komforno pražnjenje spremnika.
Praktični parkirni položaj na uređaju
  • Pospremanje mlazne cijevi na dohvat ruke - idealno za naslanjanje kod prekida rada.
Velika kvačica za kabel
  • Za sigurno i komforno pospremanje priključnog kabela.
Kompaktna i laka izvedba
  • Za pospremanje uređaja na malo mjesta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 600
Snaga usisavanja (W) 140
Vakuum (mbar) maks. 210
Količina zraka (l/s) maks. 40
Veličina spremnika (l) 14
Materijal spremnika Željezo
Priključni kabel (m) 4
Nominalna veličina pribora (mm) 35
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Razina snage zvuka (dB(A)) 82
Boja Crna
Težina bez pribora (kg) 4,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 7,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 345 x 330 x 440

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 1.2 m
  • Materijal usisnog crijeva: metal, obložen
  • Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), poliester, nezapaljivi
  • Filtar za grubu nečistoću
  • Filtar za grubu nečistoću, materijal: Željezo

Oprema

  • Funkcija čišćenja filtra
  • Praktična ručka na spremniku
  • Položaj naslanjanja
  • Kvačica za kabel
  • Površina za odlaganje sitnih dijelova
Područja primjene
  • Pepeo
  • Kamini, peći i druga ložišta
  • Roštilj
