Usisavač za usisavanje pepela i suho usisavanje AD 2
S integriranim čišćenje filtra, dugotrajnom usisnom snagom i metalnim spremnikom 14 l: snažni usisavač za pepeo i suhi usisavač za sigurno odstranjivanje pepela bez dodira s nečistoćom.
Snažan, izdržljiv, praktičan za uporabu, mnogostran i siguran: usisavač za pepeo i suho usisavanje AD 2 s turbinom snage 600 W pretvara uklanjanje pepela u dječju igru. Ima dugotrajnu usisnu moć zahvaljujući integriranom sustavu čišćenja filtra, koji pritiskom gumba ispuhuje dodani filtar i tako ponovo povećava snagu usisavanja. Zahvaljujući jednodijelnom filtarskom sustavu s robusnim filtrom s ravnim naborima i filtru za metal i grubu nečistoću kao i praktičnoj ručki na spremniku, moguće je praktično i brzo pražnjenje bez ikakvog kontakta s nečistoćom. Metalni spremnik, fleksibilno usisno crijevo od obloženog metala, kao i visokokvalitetni nezapaljivi materijal, pružaju maksimalnu sigurnost kod usisavanja pepela. Skošena ručna cijev omogućuje optimalni komfor u radu te je posebno uvjerljiv u kutovima i na teško pristupačnim mjestima u kaminu. Stoga je moguće u potpunosti usisati ostatke pepela. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, ovaj je usisavač pepela uvijek moguće pospremiti na malo mjesta, a usisno crijevo praktično odložiti na položaj za oslanjanje.
Značajke i prednosti
Kärcher ReBoost tehnologija čišćenja filtra - čišćenje filtra pritiskom gumbaZa konstantnu i dugotrajnu snagu usisavanja. Omogućuje usisavanje velikih količina nečistoće.
Jednodijelni filtarski sustav (nezapaljiv) s robusnim filtrom s ravnim naborima i metalnim filtrom za grubu nečistoćuZa jednostavno pražnjenje i čišćenje spremnika bez kontakta s nečistoćom Maksimalan komfor zahvaljujući brzom vađenju filtra u samo jednom koraku.
Nezapaljivi materijal, metalni spremnik i metalno crijevo (obloženo)Za maksimalnu sigurnost kod usisavanja pepela - također i kod neodgovarajuće primjene.
Skošena ručna cijev
- Za čišćenje svih kutova i uskih prostora u kaminu, bez ostataka.
Usisno crijevo 1 m od obloženog metala
- Za veliku savitljivost i fleksibilan rad.
„Pull & Push“ sustav zatvaranja
- Lako i brzo otvaranje, zatvaranje i pražnjenje spremnika.
Praktična ručka na spremniku
- Za komforno pražnjenje spremnika.
Praktični parkirni položaj na uređaju
- Pospremanje mlazne cijevi na dohvat ruke - idealno za naslanjanje kod prekida rada.
Velika kvačica za kabel
- Za sigurno i komforno pospremanje priključnog kabela.
Kompaktna i laka izvedba
- Za pospremanje uređaja na malo mjesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|600
|Snaga usisavanja (W)
|140
|Vakuum (mbar)
|maks. 210
|Količina zraka (l/s)
|maks. 40
|Veličina spremnika (l)
|14
|Materijal spremnika
|Željezo
|Priključni kabel (m)
|4
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Razina snage zvuka (dB(A))
|82
|Boja
|Crna
|Težina bez pribora (kg)
|4,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|7,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|345 x 330 x 440
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 1.2 m
- Materijal usisnog crijeva: metal, obložen
- Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), poliester, nezapaljivi
- Filtar za grubu nečistoću
- Filtar za grubu nečistoću, materijal: Željezo
Oprema
- Funkcija čišćenja filtra
- Praktična ručka na spremniku
- Položaj naslanjanja
- Kvačica za kabel
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
Videos
Područja primjene
- Pepeo
- Kamini, peći i druga ložišta
- Roštilj