Usisavač za usisavanje pepela i suho usisavanje AD 4 Premium
Praktično odstranjuje pepeo bez dodira s nečistćama: snažni usisavač za pepeo i suho usisavanje AD 4 Premium s metalnim spremnikom od 17 litara, filter čišćenjem.
Usisavač za pepeo i suho pranje AD 4 Premium s turbinom od 600 W i filtrom za ispušni zrak osigurava impresivnu visoku, dugotrajnu snagu usisavanja. Njegov integrirani sustav za čišćenje filtra čisti začepljeni filtar pritiskom na gumb, tako da se snaga usisavanja odmah ponovno povećava. Brzo i praktično pražnjenje spremnika za otpad bez kontakta s prljavštinom osigurava 1-dijelni sustav filtera (s robusnim ravnim naboranim filtrom i metalnim filtrom za grubu prljavštinu) i praktična ručka na spremniku. Nadalje, visokokvalitetni materijali otporni na plamen osiguravaju maksimalnu sigurnost pri usisavanju pepela. A zahvaljujući skošenoj ručnoj cijevi, svi ostaci pepela se udobno usisavaju – čak i u kutovima i na teško dostupnim mjestima u dimnjaku. Zajedno s podnom mlaznicom za čišćenje tvrdih površina i usisnim cijevima od nehrđajućeg čelika koje su uključene u isporuku, AD 4 Premium se može koristiti svugdje kao potpuni usisavač za suho pranje. Još jedna praktična značajka: sav pribor i kabel mogu se učinkovito pospremiti, s usisnim crijevom ili usisnim cijevima s podnom mlaznicom postavljenim u držač pribora tijekom prekida rada.
Značajke i prednosti
Kärcher ReBoost čišćenje filtraIntegrirano čišćenje filtra pritiskom na gumb. Za visok i dugotrajan učinak usisavanja. Omogućuje usisavanje velikih količina nečistoće.
Jednodijelni filtarski sustavSastoji se od filtra s ravnim naborima, metalnog filtra i filtra za grubu nečistoću. Dodatno zasebni filtar izlaznog zraka (samo AD 4 Premium). Maksimalan komfor zahvaljujući jednostavnom vađenju filtra i čišćenju spremnika bez kontakta s nečistoćom.
Nezapaljivi materijal, metalni spremnik i obloženo metalno crijevoZa maksimalnu sigurnost kod usisavanja pepela - također i kod neodgovarajuće primjene.
Specijalni pribor za primjenu također i kao usisavač za suho usisavanje
- Prikladan također i za usisavanje tvrdih podova.
- Raznovrsna primjena.
Skošena ručna cijev
- Za čišćenje svih kutova i uskih prostora u kaminu, bez ostataka.
Usisno crijevo 1.7 m od obloženog metala
- Za siguran rad.
- Velika savitljivost i fleksibilnost.
„Pull & Push“ sustav zatvaranja
- Lako i brzo otvaranje, zatvaranje i pražnjenje spremnika.
Praktične ručke na spremniku
- Za komforno pražnjenje spremnika.
- Nema kontakta s nečistoćom.
Praktično pospremanje pribora na uređaju + parkirni položaj
- Sigurno pospremanje isporučenog pribora i priključnog kabela na malo mjesta i uvijek na dohvat ruke.
- Idealno za naslanjanje usisnih cijevi s podnom mlaznicom i usisnog crijeva kod prekida rada.
Kotačići
- Fleksibilan rad.
- Velika sloboda pokreta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|600
|Snaga usisavanja (W)
|150
|Vakuum (mbar)
|maks. 215
|Količina zraka (l/s)
|maks. 42
|Veličina spremnika (l)
|17
|Materijal spremnika
|Željezo
|Priključni kabel (m)
|4
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Razina snage zvuka (dB(A))
|<= 80
|Boja
|Crna
|Težina bez pribora (kg)
|5,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|8,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|365 x 330 x 565
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 1.7 m
- Materijal usisnog crijeva: metal, obložen
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
- Mlaznica za suho usisavanje: nezapaljivo
- Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), poliester, nezapaljivi
- Filtar izlaznog zraka
- Filtar za grubu nečistoću
- Filtar za grubu nečistoću, materijal: Željezo
Oprema
- Funkcija čišćenja filtra
- Praktična ručka na spremniku
- Položaj naslanjanja
- Parkirni položaj
- Pospremanje pribora na uređaju
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Kvačica za kabel
- Kotači
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
Videos
Područja primjene
- Pepeo
- Kamini, peći i druga ložišta
- Roštilj
- Gruba prljavština
- Suha prljavština
- Radionica
- Garaža
- Podrum
- Hobi-prostorija