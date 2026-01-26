Usisavač za usisavanje pepela i suho usisavanje AD 4 Premium

Praktično odstranjuje pepeo bez dodira s nečistćama: snažni usisavač za pepeo i suho usisavanje AD 4 Premium s metalnim spremnikom od 17 litara, filter čišćenjem.

Usisavač za pepeo i suho pranje AD 4 Premium s turbinom od 600 W i filtrom za ispušni zrak osigurava impresivnu visoku, dugotrajnu snagu usisavanja. Njegov integrirani sustav za čišćenje filtra čisti začepljeni filtar pritiskom na gumb, tako da se snaga usisavanja odmah ponovno povećava. Brzo i praktično pražnjenje spremnika za otpad bez kontakta s prljavštinom osigurava 1-dijelni sustav filtera (s robusnim ravnim naboranim filtrom i metalnim filtrom za grubu prljavštinu) i praktična ručka na spremniku. Nadalje, visokokvalitetni materijali otporni na plamen osiguravaju maksimalnu sigurnost pri usisavanju pepela. A zahvaljujući skošenoj ručnoj cijevi, svi ostaci pepela se udobno usisavaju – čak i u kutovima i na teško dostupnim mjestima u dimnjaku. Zajedno s podnom mlaznicom za čišćenje tvrdih površina i usisnim cijevima od nehrđajućeg čelika koje su uključene u isporuku, AD 4 Premium se može koristiti svugdje kao potpuni usisavač za suho pranje. Još jedna praktična značajka: sav pribor i kabel mogu se učinkovito pospremiti, s usisnim crijevom ili usisnim cijevima s podnom mlaznicom postavljenim u držač pribora tijekom prekida rada.

Značajke i prednosti
Usisavač za usisavanje pepela i suho usisavanje AD 4 Premium: Kärcher ReBoost čišćenje filtra
Kärcher ReBoost čišćenje filtra
Integrirano čišćenje filtra pritiskom na gumb. Za visok i dugotrajan učinak usisavanja. Omogućuje usisavanje velikih količina nečistoće.
Usisavač za usisavanje pepela i suho usisavanje AD 4 Premium: Jednodijelni filtarski sustav
Jednodijelni filtarski sustav
Sastoji se od filtra s ravnim naborima, metalnog filtra i filtra za grubu nečistoću. Dodatno zasebni filtar izlaznog zraka (samo AD 4 Premium). Maksimalan komfor zahvaljujući jednostavnom vađenju filtra i čišćenju spremnika bez kontakta s nečistoćom.
Usisavač za usisavanje pepela i suho usisavanje AD 4 Premium: Nezapaljivi materijal, metalni spremnik i obloženo metalno crijevo
Nezapaljivi materijal, metalni spremnik i obloženo metalno crijevo
Za maksimalnu sigurnost kod usisavanja pepela - također i kod neodgovarajuće primjene.
Specijalni pribor za primjenu također i kao usisavač za suho usisavanje
  • Prikladan također i za usisavanje tvrdih podova.
  • Raznovrsna primjena.
Skošena ručna cijev
  • Za čišćenje svih kutova i uskih prostora u kaminu, bez ostataka.
Usisno crijevo 1.7 m od obloženog metala
  • Za siguran rad.
  • Velika savitljivost i fleksibilnost.
„Pull & Push“ sustav zatvaranja
  • Lako i brzo otvaranje, zatvaranje i pražnjenje spremnika.
Praktične ručke na spremniku
  • Za komforno pražnjenje spremnika.
  • Nema kontakta s nečistoćom.
Praktično pospremanje pribora na uređaju + parkirni položaj
  • Sigurno pospremanje isporučenog pribora i priključnog kabela na malo mjesta i uvijek na dohvat ruke.
  • Idealno za naslanjanje usisnih cijevi s podnom mlaznicom i usisnog crijeva kod prekida rada.
Kotačići
  • Fleksibilan rad.
  • Velika sloboda pokreta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 600
Snaga usisavanja (W) 150
Vakuum (mbar) maks. 215
Količina zraka (l/s) maks. 42
Veličina spremnika (l) 17
Materijal spremnika Željezo
Priključni kabel (m) 4
Nominalna veličina pribora (mm) 35
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Razina snage zvuka (dB(A)) <= 80
Boja Crna
Težina bez pribora (kg) 5,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 8,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 365 x 330 x 565

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 1.7 m
  • Materijal usisnog crijeva: metal, obložen
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
  • Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
  • Mlaznica za suho usisavanje: nezapaljivo
  • Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), poliester, nezapaljivi
  • Filtar izlaznog zraka
  • Filtar za grubu nečistoću
  • Filtar za grubu nečistoću, materijal: Željezo

Oprema

  • Funkcija čišćenja filtra
  • Praktična ručka na spremniku
  • Položaj naslanjanja
  • Parkirni položaj
  • Pospremanje pribora na uređaju
  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Kvačica za kabel
  • Kotači
  • Površina za odlaganje sitnih dijelova
Usisavač za usisavanje pepela i suho usisavanje AD 4 Premium
Usisavač za usisavanje pepela i suho usisavanje AD 4 Premium
Usisavač za usisavanje pepela i suho usisavanje AD 4 Premium
Usisavač za usisavanje pepela i suho usisavanje AD 4 Premium
Usisavač za usisavanje pepela i suho usisavanje AD 4 Premium
Videos
Područja primjene
  • Pepeo
  • Kamini, peći i druga ložišta
  • Roštilj
  • Gruba prljavština
  • Suha prljavština
  • Radionica
  • Garaža
  • Podrum
  • Hobi-prostorija
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH