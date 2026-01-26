Usisavač za pepeo i suho pranje AD 4 Premium s turbinom od 600 W i filtrom za ispušni zrak osigurava impresivnu visoku, dugotrajnu snagu usisavanja. Njegov integrirani sustav za čišćenje filtra čisti začepljeni filtar pritiskom na gumb, tako da se snaga usisavanja odmah ponovno povećava. Brzo i praktično pražnjenje spremnika za otpad bez kontakta s prljavštinom osigurava 1-dijelni sustav filtera (s robusnim ravnim naboranim filtrom i metalnim filtrom za grubu prljavštinu) i praktična ručka na spremniku. Nadalje, visokokvalitetni materijali otporni na plamen osiguravaju maksimalnu sigurnost pri usisavanju pepela. A zahvaljujući skošenoj ručnoj cijevi, svi ostaci pepela se udobno usisavaju – čak i u kutovima i na teško dostupnim mjestima u dimnjaku. Zajedno s podnom mlaznicom za čišćenje tvrdih površina i usisnim cijevima od nehrđajućeg čelika koje su uključene u isporuku, AD 4 Premium se može koristiti svugdje kao potpuni usisavač za suho pranje. Još jedna praktična značajka: sav pribor i kabel mogu se učinkovito pospremiti, s usisnim crijevom ili usisnim cijevima s podnom mlaznicom postavljenim u držač pribora tijekom prekida rada.