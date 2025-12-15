Du specialistai, viena misija: nepriekaištinga švara jūsų verslo patalpose be jokių kompromisų
Daugiau jokių pusėtinų priemonių, kai kalbama apie grindų valymą. Šių dviejų įrenginių duetas– tai galingo šlavimo našumo ir giluminio drėgno valymo kombinacija. Šis valymo būdas, sukurtas specialiai griežtiems logistikos ir pramonės šakų reikalavimams, užtikrina maksimalią švarą, saugumą ir efektyvumą kiekviename kvadratiniame metre.
IŠŠŪKIS: kasdienė kova SU PURVO CHAOSU
Veiklos kupinose gamyklose ir sandėliuose gyvenimas nuolat verda. Norint susidoroti su įvairiausių rūšių nešvarumais, vieno valymo ciklo dažnai nepakanka. Atrodo pažįstama?
- Mišri tarša: stambūs nešvarumai, pvz., medienos atplaišos, pakuočių atliekos ir metalo drožlės, susimaišo su įsisenėjusiais, prilipusiais teršalais, tokiais kaip padangų gumos likučiai, alyvos dėmės ir smulkios dulkės.
- Efektyvumo reikalavimai: kiekvienas sustojimas kainuoja pinigus. Ilgas valymo laikas arba netinkami rezultatai gali trikdyti darbo procesus ir švaistyti darbuotojų laiką, kai jų reikia kitur.
- Dulkių pavojus saugai: ore sklandančios dulkės ne tik kelia pavojų jūsų darbuotojų sveikatai, bet ir gali sugadinti lengvai pažeidžiamas prekes ir elektroninę įrangą, pvz., konvejerio juostas ar jutiklius. Be to, dėl dulkių ir purvo kitos transporto priemonės, tokios kaip šakiniai krautuvai, gali pradėti slysti ir tapti nesaugūs vairuoti.
Sprendimas: „Duetas“ šlavimo ir plovimo įrenginys – nepriekaištinga ir sisteminga švara.
Pirmiausia iššluokite
Galingas šlavimo įrenginys surenka palaidas ir stambias šiukšles, puikiai paruošdamas grindis giluminiam valymui.
Tuomet išvalykite drėgnu būdu
Grindų plovimo įrenginys pašalina net labiausiai įsisenėjusius nešvarumus nuo prieš tai nušluotų paviršių, grindys lieka higieniškai švarios ir iš karto sausos.
Rezultatas
Šis sisteminis metodas garantuoja rezultatą, kurio vienas kombinuotas įrenginys negali užtikrinti.
Šlavimo įrenginys – stambiems nešvarumams šalinti
Šlavimo įrenginys puikiai susitvarkys su visomis šiukšlėmis, kurios tiesiog mėtosi ant grindų. Tai lyderis kovoje su purvu jūsų patalpose ir ant paviršių.
Veiksmingas surinkimas:
Nesvarbu, ar tai būtų smulkios dulkės, smėlis, granulės ar padėklų atplaišos – efektyvaus šlavimo principas užtikrina nešvarumų surinkimą nepaliekant jokių likučių vienu pravažiavimu.
Dulkių surišimas, o ne paskleidimas:
Ypač efektyvios siurbimo ir filtro sistemos užtikrina, kad dulkės pateks į konteinerį, o ne į patalpų orą. Tokiu būdu apsaugosite darbuotojus, sandėliuojamas prekes ir lengvai pažeidžiamas technologijas.
Lanksčios taikymo sritys:
Nesvarbu, ar norite atlikti paruošiamąjį patalpų valymą, ar palaikyti lauko erdvių švarą – šlavimo įrenginys pasiruošęs darbui bet kur.
Tvirta konstrukcija:
Įrenginys, sukurtas sunkiam darbui pramonės ir logistikos srityse, stebina savo ilgaamžiškumu ir patikimumu net ir dirbant keliomis pamainomis
Grindų plovimo įrenginys – higieniška švara ir sauga
Šiek tiek pasiruošimo su šlavimo įrenginiu, ir mūsų grindų plovimo įrenginys bus pasirengęs pademonstruoti visą savo potencialą. Jo stiprioji pusė – sunkiai išvalomos sąnašos ir nepriekaištingas galutinis rezultatas.
Giluminis valymas:
Optimalus šepečio spaudimas ir tiksliai išmatuotas valymo priemonės kiekis reiškia, kad bus efektyviai pašalintos net išdžiūvusios alyvos ir tepalų dėmės arba įsisenėjusios padangų žymės.
Grindimis iškart galima vaikščioti ir važiuoti:
Galingas nubrauktuvas surenka vandenį, todėl grindys lieka švarios be jokių dryžių ir, svarbiausia, iš karto sausos. Dėl to sumažėja prastovos ir maksimaliai padidėja darbų sauga.
Efektyvus išteklių naudojimas:
Išmaniosios vandens ir valymo priemonės dozavimo sistemos garantuoja maksimalų efektyvumą ir minimalų medžiagų suvartojimą, taip sumažinant jūsų eksploatavimo išlaidas.
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Sinergijos efektas: kai 1 + 1 daugiau nei 2
Tikroji stiprybė yra tame, kaip puikiai šie įrenginiai dirba kartu. Jų derinys sukuria kur kas didesnį pranašumą nei tiesiog atskirų įrenginių našumas sudėjus.
Geresnė valymo kokybė: neliks jokių dryžių, kuriuos gali palikti stambios šiukšlės.
Mažesnės techninės priežiūros išlaidos: žymiai sumažėja grindų plovimo įrenginio siurbimo briaunų, žarnų ir filtrų nusidėvėjimas.
Maksimalus efektyvumas: atliekant drėgną valymą grindų plovimo įrenginiu, valymo priemonė visa savo cheminių medžiagų galia veikia valomus paviršius, o ne susigeria į palaidą purvą. Be to, reguliariai naudojant šlavimo įrenginį gali nebereikėti taip dažnai valyti drėgnuoju būdu, tad sutaupysite laiko ir išteklių.
Didesnis saugumas: veiksmingas pirminis valymas optimizuoja valymo rezultatus ir leidžia padidinti grindų plovimo įrenginio siurbimo galią, todėl užtikrinama, kad nubrauktuvas patikimai surinks vandenį.
Potencialūs deriniai
Plotas
1 – 200 m²
Šlavimas
Rankinis šlavimas
Drėgnas valymas
Valymas šluota
Plotas
200 – 1,000 m²
Šlavimas
Drėgnas valymas
Plotas
600 – 2,500 m²
Šlavimas
Drėgnas valymas
Plotas
1,500 – 5,000 m²
Šlavimas
Drėgnas valymas
Plotas
3,000 – 10,000 m²
Šlavimas
Drėgnas valymas
Plotas
>10,000 m²
Šlavimas
Drėgnas valymas
Naudojimo sritys: pramonės ir logistikos centrai
Duetas yra idealus valymo sprendimas visoms sritims, kur naudojami didelių plotų paviršiai ir taikomi aukšti reikalavimai švarai.
Logistikos centrai ir sandėliai:
Sklandžiam prekių srautui švariais ir saugiais maršrutais.
Gamyklos ir gamybinės patalpos:
Užtikrina švaros standartų laikymąsi ir saugo jūsų įrangą.
Įvežamų prekių ir pakrovimo zonos:
Švaros ir profesionalumo pirmasis įspūdis tiekėjams ir klientams.
Antžeminės ir požeminės automobilių stovėjimo aikštelės:
Tobulas sprendimas, kai reikia valyti didelius padangų gumos likučių, druskos ir drėgmės kiekius.