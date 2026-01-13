SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic
SensoTimer ST6 Duo eco!ogic automātiskās laistīšanas taimeris nodrošina laistīšanu atbilstoši augiem nepieciešamajam un iestatītajam mitruma daudzumam, kontrolējot to ar 2 atsevišķu radio sensoru palīdzību.
SensoTimer ST6 Duo eco!ogic ar divām neatkarīgiemm ūdens izvadiem un mitruma kontroli atbilstoši prasībām. Tās sensori, kas ir iekļauti piegādes komplektācijā - pa vienam katram izvadam - mēra augsnes mitruma līmeni un ar radio starpniecību to nosūta SensoTimer. Mitruma līmeni var pielāgot 5 līmeņos. Ja mitruma līmenis nokrītas zem vēlamā, laistīšana automātiski sākas nākamajā iestatītajā laikā. Noņemams vadības panelis un 5 darbības pogas padara iestatīšanu par bērna spēli. Dienā var iestatīt līdz diviem laistīšanas laikiem (maksimālais laistīšanas ilgums: 90 minūtes). Pateicoties eko!ogic funkcijai, laistīšanu var arī atlikt no 1 līdz 7 dienām. Laistīšana ar rokām ir iespējama jebkurā laikā. Laistīšanas programmu var apturēt uz 24 stundām, nospiežot pogu. Savienotājs un filtrs ir iekļauti piegādes komplektā, nepieciešamas trīs 9 voltu baterijas (nav iekļautas komplektā, viens vadības panelim, viens katram sensoram).
Īpašības un ieguvumi
Kontrolēta laistīšana pēc mitruma līmeņaEfektīva, ūdeni taupoša un uz vajadzībām balstīta laistīšana
Divas neatkarīgas ūdens izplūdesUz vajadzībām balstīta laistīšana atbilstoši vairākiem vajadzīgajiem mikroklimatiem
Automātiska ieslēgšana/izslēgšanaMērķtiecīga laistīšana
Noņemams displejs
- Ērta iestatīšana
Individuāla laistīšanas biežuma iestatīšana
- Pēc vajadzībām balstīta laistīšana
Poga laistīšanas izslēgšanai uz 24 stundām
- Deaktivizē laistīšanu uz 24 stundām
Iespējama manuāla laistīšana
- Īslaicīga ūdens atslēgšana
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Savienošanas vītne
|G3/4 + G1
|Maks. spiediens (bar)
|10
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|119 x 234 x 148
Pieslēdzot šos produktus dzeramā ūdens tīklam, jums ir jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, vaicājiet sanitārijas speciālistam. Satur manomateriālus.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Mitruma sensors: 2 Gabals(i)
- Baterijas, kas iekļautas komplektācijā: nē
Aprīkojums
- Iestatāma ūdens izvadīšana: 2 Gabals(i)
- Nepieciešamas baterijas
- Bateriju skaits: 3 x 9 V Block