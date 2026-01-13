SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic

SensoTimer ST6 Duo eco!ogic automātiskās laistīšanas taimeris nodrošina laistīšanu atbilstoši augiem nepieciešamajam un iestatītajam mitruma daudzumam, kontrolējot to ar 2 atsevišķu radio sensoru palīdzību.

SensoTimer ST6 Duo eco!ogic ar divām neatkarīgiemm ūdens izvadiem un mitruma kontroli atbilstoši prasībām. Tās sensori, kas ir iekļauti piegādes komplektācijā - pa vienam katram izvadam - mēra augsnes mitruma līmeni un ar radio starpniecību to nosūta SensoTimer. Mitruma līmeni var pielāgot 5 līmeņos. Ja mitruma līmenis nokrītas zem vēlamā, laistīšana automātiski sākas nākamajā iestatītajā laikā. Noņemams vadības panelis un 5 darbības pogas padara iestatīšanu par bērna spēli. Dienā var iestatīt līdz diviem laistīšanas laikiem (maksimālais laistīšanas ilgums: 90 minūtes). Pateicoties eko!ogic funkcijai, laistīšanu var arī atlikt no 1 līdz 7 dienām. Laistīšana ar rokām ir iespējama jebkurā laikā. Laistīšanas programmu var apturēt uz 24 stundām, nospiežot pogu. Savienotājs un filtrs ir iekļauti piegādes komplektā, nepieciešamas trīs 9 voltu baterijas (nav iekļautas komplektā, viens vadības panelim, viens katram sensoram).

Īpašības un ieguvumi
SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic: Kontrolēta laistīšana pēc mitruma līmeņa
Kontrolēta laistīšana pēc mitruma līmeņa
Efektīva, ūdeni taupoša un uz vajadzībām balstīta laistīšana
SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic: Divas neatkarīgas ūdens izplūdes
Divas neatkarīgas ūdens izplūdes
Uz vajadzībām balstīta laistīšana atbilstoši vairākiem vajadzīgajiem mikroklimatiem
SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic: Automātiska ieslēgšana/izslēgšana
Automātiska ieslēgšana/izslēgšana
Mērķtiecīga laistīšana
Noņemams displejs
  • Ērta iestatīšana
Individuāla laistīšanas biežuma iestatīšana
  • Pēc vajadzībām balstīta laistīšana
Poga laistīšanas izslēgšanai uz 24 stundām
  • Deaktivizē laistīšanu uz 24 stundām
Iespējama manuāla laistīšana
  • Īslaicīga ūdens atslēgšana
Specifikācijas

Tehniskie dati

Savienošanas vītne G3/4 + G1
Maks. spiediens (bar) 10
Krāsa melna
Svars (kg) 1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 119 x 234 x 148

Pieslēdzot šos produktus dzeramā ūdens tīklam, jums ir jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, vaicājiet sanitārijas speciālistam. Satur manomateriālus.

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Mitruma sensors: 2 Gabals(i)
  • Baterijas, kas iekļautas komplektācijā: nē

Aprīkojums

  • Iestatāma ūdens izvadīšana: 2 Gabals(i)
  • Nepieciešamas baterijas
  • Bateriju skaits: 3 x 9 V Block
SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic
