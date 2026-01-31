eco!Booster K 7

eco!Booster ir efektīva un ideāli piemērota saudzīgi tīrāmām virsmām. Tā nodrošina par 50% lielāku tīrīšanas veiktspēju nekā standarta plakanās strūklas sprausla, ietaupot ūdeni, enerģiju un laiku.

Rūpīga un efektīva saudzīgi tīrāmu virsmu mazgāšana nekad nav bijusi tik viegla, ātra un ekonomiska! eco!Booster sprausla gādās par 50% lielāku tīrīšanas veiktspēju pie tāda paša resursu lietojuma, un tā nodrošinās arī par 50% mazāku ūdens un enerģijas patēriņu salīdzinājumā ar standarta plakanās strūklas sprauslu. Tas gādā par ātru un vienlaikus rūpīgu tīrīšanu, taupot Jūsu laiku un resursus. Vienmērīgā skalošana nodrošina patiešām iedarbīgu netīrumu noņemšanu, un Jūs varēsiet bez raizēm mazgāt pat saudzīgi tīrāmas, piemēram, koka vai krāsotas, virsmas. Ja no uzgaļa noņemsiet uzliku, varēsiet tikt galā ar noturīgākiem netīrumiem no mazāka attāluma. Šī plakanās strūklas tehnoloģijas sprausla eco!Booster 180 ir piemērota visām Kärcher K 7 augstspiediena tīrīšanas iekārtām.

Īpašības un ieguvumi
Par 50 % labāka tīrīšanas veiktspēja salīdzinājumā ar Kärcher standarta plakanās strūklas sprauslu.
  • Rūpīga, ātra un vēl ilgtspējīgāka tīrīšana.
Par 50 % mazāks ūdens patēriņš*
  • Tiek taupīts ūdens.
Par 50 % mazāks enerģijas patēriņš*
  • Tiek taupīta enerģija.
Trokšņa samazinājums līdz pat 25 %**
  • Klusāka lietojumā.
Noņemama uzlika
  • Pielāgojama kā lietošanā, tā uzglabāšanā.
Uzlikas noņemšana ar vienu roku, piespiežot pogas
  • Viegla un parocīga demontāža.
Ļoti daudzveidīgs lietojums
  • Īpaši piemērota virsmām, kas jātīra saudzīgi (piemēram, koka un krāsotām).
Savietojama ar visām Kärcher K 7 augstspiediena tīrīšanas iekārtām
  • Lieliski piemērota arī turpmākai uzlabošanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 0.4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.5
Izmēri (G x P x A) (mm) 615 x 108 x 51

Vecākām pistolēm, kas ražotas pirms 2010. gada (pistole M, 96, 97) nepieciešams adapters M (2.643-950.0). /
* Balstīts uz to, ka pie tāda paša enerģijas un ūdens patēriņa iespējams notīrīt par 50 % lielāku virsmas laukumu nekā ar plakanās strūklas sprauslu. /
** Salīdzinot ar trokšņa līmeni, kas dzirdams, lietojot Kärcher standarta plakanās strūklas sprauslu. Precīza vērtība var atšķirties atkarībā no izmantotā augstspiediena mazgātāja.

eco!Booster K 7
eco!Booster K 7
eco!Booster K 7
eco!Booster K 7
Videos
Pielietošanas veidi
  • Transportlīdzekļi
  • Motocikli un motorolleri
  • Sētas
  • Visapkārt mājai un dārzam
Atrast eco!Booster K 7 rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija