eco!Booster K 7
eco!Booster ir efektīva un ideāli piemērota saudzīgi tīrāmām virsmām. Tā nodrošina par 50% lielāku tīrīšanas veiktspēju nekā standarta plakanās strūklas sprausla, ietaupot ūdeni, enerģiju un laiku.
Rūpīga un efektīva saudzīgi tīrāmu virsmu mazgāšana nekad nav bijusi tik viegla, ātra un ekonomiska! eco!Booster sprausla gādās par 50% lielāku tīrīšanas veiktspēju pie tāda paša resursu lietojuma, un tā nodrošinās arī par 50% mazāku ūdens un enerģijas patēriņu salīdzinājumā ar standarta plakanās strūklas sprauslu. Tas gādā par ātru un vienlaikus rūpīgu tīrīšanu, taupot Jūsu laiku un resursus. Vienmērīgā skalošana nodrošina patiešām iedarbīgu netīrumu noņemšanu, un Jūs varēsiet bez raizēm mazgāt pat saudzīgi tīrāmas, piemēram, koka vai krāsotas, virsmas. Ja no uzgaļa noņemsiet uzliku, varēsiet tikt galā ar noturīgākiem netīrumiem no mazāka attāluma. Šī plakanās strūklas tehnoloģijas sprausla eco!Booster 180 ir piemērota visām Kärcher K 7 augstspiediena tīrīšanas iekārtām.
Īpašības un ieguvumi
Par 50 % labāka tīrīšanas veiktspēja salīdzinājumā ar Kärcher standarta plakanās strūklas sprauslu.
- Rūpīga, ātra un vēl ilgtspējīgāka tīrīšana.
Par 50 % mazāks ūdens patēriņš*
- Tiek taupīts ūdens.
Par 50 % mazāks enerģijas patēriņš*
- Tiek taupīta enerģija.
Trokšņa samazinājums līdz pat 25 %**
- Klusāka lietojumā.
Noņemama uzlika
- Pielāgojama kā lietošanā, tā uzglabāšanā.
Uzlikas noņemšana ar vienu roku, piespiežot pogas
- Viegla un parocīga demontāža.
Ļoti daudzveidīgs lietojums
- Īpaši piemērota virsmām, kas jātīra saudzīgi (piemēram, koka un krāsotām).
Savietojama ar visām Kärcher K 7 augstspiediena tīrīšanas iekārtām
- Lieliski piemērota arī turpmākai uzlabošanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|615 x 108 x 51
Vecākām pistolēm, kas ražotas pirms 2010. gada (pistole M, 96, 97) nepieciešams adapters M (2.643-950.0). /
* Balstīts uz to, ka pie tāda paša enerģijas un ūdens patēriņa iespējams notīrīt par 50 % lielāku virsmas laukumu nekā ar plakanās strūklas sprauslu. /
** Salīdzinot ar trokšņa līmeni, kas dzirdams, lietojot Kärcher standarta plakanās strūklas sprauslu. Precīza vērtība var atšķirties atkarībā no izmantotā augstspiediena mazgātāja.
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļi
- Motocikli un motorolleri
- Sētas
- Visapkārt mājai un dārzam
