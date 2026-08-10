Аккумулятор 36 В 5,0 A
Сменный аккумулятор 36 В/5,0 А·ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для всех устройств на платформе Kärcher Battery Power 36 В.
Зачем иметь много аккумуляторов, когда достаточно всего одного: сменный аккумулятор 36 В/5 А·ч от Kärcher можно использовать во всех устройствах на платформе 36 V Kärcher Battery Power. Это экономит средства на покупку нескольких батарей. Аккумулятор работает на литий-ионных элементах. Саморазряд батареи и потеря емкости из-за частой частичной разрядки (эффект памяти) также остались в прошлом. Инновационная технология контроля в реальном времени "Real Time" со встроенным ЖК-дисплеем отображает оставшееся время работы, состояние заряда и емкость аккумулятора. А благодаря приятным на ощупь мягким элементам корпуса аккумулятор не скользит даже на гладких или наклонных поверхностях.
Особенности и преимущества
Инновационная технология реального времениВстроенный ЖК-дисплей постоянно отображает состояние заряда, время до окончания процесса заряда и текущий запас времени работы.
Аккумуляторная платформа Kärcher 36 ВСовместимость со всеми аппаратами Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power 36 В. Для использования во всех устройствах на платформе Kärcher Battery Power+ 36 В.
Мощные литий-ионные аккумуляторные элементыЛитий-ионный аккумулятор гарантирует постоянную мощность и характеризуется низким саморазрядом и отсутствием эффекта памяти.
Автоматический режим хранения
- Продление срока службы аккумуляторных элементов
Класс защиты IPX 5 — защищен от брызг воды
- Надежная защита при использовании в условиях воздействия струй воды.
Эффективный контроль температуры
- Эффективное распределение выделяющегося тепла и интеллектуальная система управления аккумулятором гарантируют максимальную энергоотдачу.
Система интеллектуального мониторинга состояния аккумуляторных элементов
- Защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокого разряда.
Прочный корпус
- Корпуса аккумуляторов Kärcher отличаются высочайшей ударопрочностью.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|36
|Емкость (Ач)
|5
|Источник энергии (Втч)
|180
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,505
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,742
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|134 x 88 x 118
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