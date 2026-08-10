Зачем иметь много аккумуляторов, когда достаточно всего одного: сменный аккумулятор 36 В/5 А·ч от Kärcher можно использовать во всех устройствах на платформе 36 V Kärcher Battery Power. Это экономит средства на покупку нескольких батарей. Аккумулятор работает на литий-ионных элементах. Саморазряд батареи и потеря емкости из-за частой частичной разрядки (эффект памяти) также остались в прошлом. Инновационная технология контроля в реальном времени "Real Time" со встроенным ЖК-дисплеем отображает оставшееся время работы, состояние заряда и емкость аккумулятора. А благодаря приятным на ощупь мягким элементам корпуса аккумулятор не скользит даже на гладких или наклонных поверхностях.