Acumulator 36 V / 5,0 Ah

Acumulatorul de 36 V / 5.0 Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru starea bateriei. Potrivit pentru toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 36 V.

Acumulatorul de 36 V / 5,0 Ah de la Kärcher poate fi utilizată pe toate dispozitivele cu baterie reîncărcabila de 36 V. Echipată cu celule Litiu-Ion, bateria oferă aceleași performanțe pe termen lung. Auto-descărcarea bateriei și pierderea capacității cu descărcare parțială frecventă (efect de memorie) sunt lucruri din trecut. Tehnologia inovatoare în timp real, cu afișaj LCD integrat, arată timpul rămas, starea de încărcare și capacitatea bateriei. Și datorită carcasei soft-touch, bateria nu va aluneca pe suprafețe netede sau înclinate.

Caracteristici si beneficii
Acumulator 36 V / 5,0 Ah: Tehnologie inovatoare în timp real
Tehnologie inovatoare în timp real
Ecranul LCD integrat afișează întotdeauna timpul rămas, timpul de încărcare rămas și starea de încărcare.
Acumulator 36 V / 5,0 Ah: Platforma Kärcher cu acumulatori de 36 V
Platforma Kärcher cu acumulatori de 36 V
Compatibil cu toate aparatele Karcher din platforma de 36 V. Recomandate pentru a fi utilizate în toate aparatele Kärcher cu platforma Battery Power de 36 V+ platforma cu acumulatori.
Acumulator 36 V / 5,0 Ah: Celule puternice cu litiu-ion
Celule puternice cu litiu-ion
Bateria cu litiu-ion garantează o putere constantă și previne auto-descărcarea și efectul de memorie.
Mod de stocare automat
  • Viața prelungita a celulelor
Protectie la apa IPX 5
  • Protecție în aplicații cu jet de apă.
Gestionarea eficientă a temperaturii
  • Cea mai mare performanță prin protectia termică eficientă și gestionare inteligentă a bateriei.
Monitorizarea inteligentă a celulelor
  • Protectie de suprasarcină, supraîncălzire și descărcare totala.

Specificații tehnice

Date tehnice

Platforma bateriei. Platformă baterie 36 V
Tipul bateriei. Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V) 36
Capacitate. (Ah) 5
Energie (Wh) 180
Culoarea Negru
Greutate (kg) 1,5
Greutate cu ambalaj (kg) 1,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 134 x 88 x 118
Acumulator 36 V / 5,0 Ah
Acumulator 36 V / 5,0 Ah

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str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
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