Rengjøring av resepsjonen
Resepsjoner er som et visittkorter for hoteller, bilforretninger eller museer. Området gjestene kommer inn i når de besøker et etablissement bør være innbydende og komfortabelt – aller helst så komfortabelt at gjestene vil komme tilbake. Men det er ikke bare et stilfullt møblement og smilende medarbeidere som er viktig her. Resepsjonen bør også være plettfri og ikke minst ren, for å imponere besøkende. God hygiene er svært viktig på steder der mange mennesker kommer og går hele tiden. Her er en oversikt over nyttige tiltak for å sikre at resepsjonen viser seg fra sin beste side.
Førsteinntrykk: rent
Resepsjonsområder er ofte ikke steder hvor mennesker tilbringer mye tid. De blir gjerne fem minutter i resepsjonen hos advokaten, ti minutter i resepsjonen på hotellet osv. Men resepsjonsområdet er et travelt sted, og det er mange mennesker som passerer her hver dag. Det skjer også mange møter mellom mennesker her. Du fyllet ut skjemaer, snakker med de ansatte, betaler, signerer, sitter og venter i fem minutter til det er din tur. Her er det mange overflater som blir berørt av mange mennesker, og som fort kan bli tilsmusset.
Øverst på listen for aller resepsjoner: godt vedlikeholdte gulv
Gulv er spesielt utsatt for å bli tilsmusset. Alle som kommer inn, bringer med seg smuss fra utsiden, spesielt når det er vått i været, og spesielt hvis inngangen leder rett inn fra gaten, uten at det er en trapp eller heis som må forseres først. I disse tilfellene kan smussfeller eller matter ved døren være en god hjelp. De hindrer at smuss blir dradd med inn, og de holder til en viss grad fuktighet og snø ute. Slike matter må rengjøres regelmessig med en våt- og tørrstøvsuger, elektrisk feiekost eller stående støvsugere med børster. Disse maskinene egner seg også til vedlikeholdsrengjøring for tilgrensende gulvområder.
Selv med slike tiltak trenger gulvene selvfølgelig regelmessig og grundig rengjøring. Når det gjelder harde og halvharde gulv, som fliser eller linoleum, er manuelle feiesystemer populære valg til daglig vedlikeholdsrengjøring. Tørrstøvsugere eller våt- og tørrstøvsugere benyttes også gjerne til vedlikeholdsrengjøring. De kan brukes til et bredt spekter av rengjøringsoppgaver og tilpasser seg fleksibelt til forskjellige gulvtyper. En annen ting å tenke på er at det kan være en fordel å velge en lett manøvrerbar gulvvaskemaskin for områder på 100 kvadratmeter og mer. En slik maskin arbeider ikke bare grundigere enn du får til med en manuell kost, den har også et mer hygienisk resultat siden det skitne vannet suges opp med én gang. Selv for mer intensiv rengjøring, som dyptgående rengjøring, sørger gulvvaskemaskinen for både tidsbesparelser og et imponerende resultat. Det er også viktig å huske på at de forskjellige gulvtypene som brukes i resepsjonsområder, kan ha forskjellige rengjøringsbehov. Derfor bør gulvtypen alltid tas med i betraktningen i alle rengjøringsprosesser.
Rengjøring og vedlikehold av naturstein
Naturstein med samme eller liknende utseende kan ha svært ulike tekniske egenskaper, spesielt når det gjelder sensitivitet for alkalier eller syrer, fasthet og vannabsorpsjon. Det er disse faktorene som bestemmer hvilken stein som er egnet til hvilket formål og hvordan den skal vedlikeholdes for å beholde utseendet over tid. Før du rengjør naturstein må du derfor ha grundig kunnskap om steinens egenskaper, som mineralsammensetning og overflatebehandling, samt bruk.
Rengjøring av fine steintøyfliser
Fine steintøyfliser er pene og populære gulvtyper, som skiller seg ut takket være robuste og sklisikre egenskaper. De opptar heller ikke mye fuktighet. Dette er et moderne og trygt designelement, og det er vanskelig å forestille seg det brede spekteret av gulv uten steintøy.
Upåklagelige glassoverflater for et plettfritt utseende
Godt vedlikeholdte glassoverflater gir også resepsjonen et løft. Glass blir ofte brukt til å skape en lys og vennlig atmosfære, men glass er også spesielt utsatt for synlig tilsmussing. Flekker håndteres best med rengjøringsmiddel for glass og en klut. For større områder kan du bruke en profesjonell vindusvasker sammen med en nal. En kommersiell overflatestøvsuger vil gi det samme resultatet. Ved å bruke en vindusvasker kan du forebygge dannelsen av dammer på gulvet og tilhørende sikkerhetsrisikoer.
Forlokkende å sette seg: Slik sørger du for at sittemøblene i resepsjonen ser bra ut, dag etter dag
For å gjøre et varig godt inntrykk er det ett aspekt som er minst like viktig som rene glassoverflater. Nemlig godt vedlikeholdte sittemøbler. Hvis du ikke ønsker at flekker skal ødelegge det gode inntrykket, må du være rask. For flekker bør fjernes samme dag som de oppstår. Dette er fordi det er enklere å fjerne ferske flekker, og fordi de er lettere å oppdage. Og tar du dem med én gang, kan de ikke spre seg utover.
Manuell fjerning av flekker
Nitti prosent av alle flekke er vannløselige. Vi anbefaler derfor å først prøve å fjerne flekken med en mikrofiberklut eller mikrofiberpad og vann. Trykk forsiktig på flekken i en varsom roterende bevegelse fra toppen til bunnen. Dette vil fjerne smusset fra fibrene. Dette er viktig for å unngå at smusset dyttes lenger ned i fibrene.
Hvis flekken ikke er vannløselig, må du bruke en flekkfjerner basert på løsemidler som kan blandes med vann. Spray flekkfjerneren på en mikrofiberklut, og trykk forsiktig på flekken til den løser seg opp. Fjern så smusset fra fibrene med en forsiktig roterende bevegelse fra bunnen til toppen.
Tips:
- Fjern løst smuss med en støvsuger før du fjerner flekken
- Ikke bruk unødvendig trykk på overflaten
- Bruk alltid et rent område på kluten
- Tørkingen kan fremskyndes ved å trykke på flekken med en tørr klut
Mekanisk rengjøring av sittemøbler
For mer omfattende dyptgående rengjøring av sittemøbler, kan du benytte en møbel- og tepperenser. Rengjøring med en møbel- og tepperenser kan utføres både i ett og to trinn, og gir et grundig rengjøringsresultat som virker dypt ned i møbeltrekket.
Rengjøring av overflater
For at alle gjestene skal føle seg velkomne, bør du også tenke spesielt på rengjøring av overflater. På grunn av strengere hygienekrav har resepsjonsdisken, som er et knutepunkt for menneskelig kontakt, blitt spesielt viktig.
Manuell rengjøring av overflater
For manuell rengjøring av overflater anbefales det å bruke en mikrofiberklut og et rengjøringsmiddel, om nødvendig et desinfiserende rengjøringsmiddel, på en sprayflaske.
To metoder kan gjøre arbeidsprosessen mer praktisk og tryggere. Med fargemetoden brukes for eksempel blå kluter til overflater og røde kluter til toaletter og urinaler, slik at det ikke oppstår forvirring. Du kan også bruke metoden med å brette klutene i 8 eller 16 sider. Dermed sørger du for at overflater alltid rengjøres med en ren side av kluten, og at bakterier ikke overføres fra en overflate til neste. En mikrofiberklut brett den først en gang på midten, deretter brettes den en eller to ganger over mot siden, avhengig av størrelsen. Så sprayes en ren side av kluten med (desinfiserende) rengjøringsmiddel, og overflaten tørkes av. Ved å brette klutene systematisk kan åtte eller seksten sider av kluten brukes før du trenger å bytte klut.
Bruke dampvasker til å rengjøre overflater
Et annet alternativ er en profesjonell dampvasker. Slike maskiner er en effektiv og tidsbesparende løsning takket være den høye rengjøringstemperaturen. De bidrar slik til å sikre god hygiene og bekjempe bakterier og virus. Dampen kommer ut i svært små dråper, og avhengig av maskintypen, med en temperatur på 100 °C og et trykk på 3 til 8 bar. Det er ikke bare mulig å rengjøre gulv og møbler effektivt, men dampen kan også nå områder som er vanskelig tilgjengelig.
En ren resepsjonsdisk
Resepsjonen er et område der det er svært viktig med god hygiene. Før gjestene kommer frem til disken, bør de ha muligheten til å desinfisere hendene sine. Kontaktoverflater som mange mennesker berører, må rengjøres og desinfiseres regelmessig. Og pleksiglass-platen som er montert mange steder for å beskytte personalet, må også rengjøres regelmessig. Disse bør rengjøres med en fin mikrofiberklut og vann for å unngå at de blir skjoldete eller ripete. Hvis du bruker et rengjøringsmiddel i tillegg, skal ikke dette være verken svært surt eller svært basisk, eller ha et for høyt alkoholinnhold, for å unngå at materialet blir ødelagt.
Tips:
Når ett skift avløser et annet, og medarbeidere kommer og går, er det også lurt og ta en sjekk på området bak disken.
Telefoner og selve disken bør for eksempel også rengjøres og desinfiseres.