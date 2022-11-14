Rengjøring av resepsjonen

Selv med slike tiltak trenger gulvene selvfølgelig regelmessig og grundig rengjøring. Når det gjelder harde og halvharde gulv, som fliser eller linoleum, er manuelle feiesystemer populære valg til daglig vedlikeholdsrengjøring. Tørrstøvsugere eller våt- og tørrstøvsugere benyttes også gjerne til vedlikeholdsrengjøring. De kan brukes til et bredt spekter av rengjøringsoppgaver og tilpasser seg fleksibelt til forskjellige gulvtyper. En annen ting å tenke på er at det kan være en fordel å velge en lett manøvrerbar gulvvaskemaskin for områder på 100 kvadratmeter og mer. En slik maskin arbeider ikke bare grundigere enn du får til med en manuell kost, den har også et mer hygienisk resultat siden det skitne vannet suges opp med én gang. Selv for mer intensiv rengjøring, som dyptgående rengjøring, sørger gulvvaskemaskinen for både tidsbesparelser og et imponerende resultat. Det er også viktig å huske på at de forskjellige gulvtypene som brukes i resepsjonsområder, kan ha forskjellige rengjøringsbehov. Derfor bør gulvtypen alltid tas med i betraktningen i alle rengjøringsprosesser.