CarpetPro Rengjøringsmiddel iCapsol, tabletter RM 760, 200Tabletter
Tabletter i vannløselig film for dyprengjøring med møbel- og tepperensere. Med iCapsol-teknologi (innkapslingsteknologi). Ingen behov for skylling. For alle typer tekstilgulvbelegg (inkludert ullfibre).
CarpetPro Cleaner iCapsol, tablett RM 760, gir utmerkede rengjøringsresultater og korte tørketider takket være innovativ iCapsol-teknologi. De oppløselige tablettene er individuelt pakket i praktisk vannløselig film, noe som gjør det enkelt å dosere riktig mengde og gjør dem trygge å bruke. Den kraftige dyprenseren for sprayekstraksjon, som brukes med våre Puzzi møbel- og tepperensere, fjerner effektivt olje, fett og mineralbasert smuss. Det er ikke nødvendig å skylle, fordi den innovative, tidsbesparende (og kostnadsbesparende) iCapsol-teknologien bokstavelig talt innkapsler skitten når tekstilene rengjøres. På denne måten krystalliserer skitten seg når den tørker og kan enkelt støvsuges opp med en støvsuger, helt uten skylleprosessen. Den fosfatfrie CarpetPro Cleaner iCapsol, tablett RM 760, har Woolsafe-sertifisering, noe som betyr at den er egnet for gulvbelegg laget av både syntetiske og naturlige fibre.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (Tabletter)
|200
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|8,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3,7
Produkt
- Effektivt dyprengjøringsmiddel for spray av tekstiler og møbeltrekk
- Løser opp tung olje, fett, og mineralflekker
- iCapsol-teknologi: ingen skylling nødvendig, overflatene er snart tørre igjen
- Kortere tørketid
- Enkel innpakking av tablettene, ikke i kontakt med huden
- Tablettene løses opp i vann
- Skånsom virkning
- Aktiv rengjøring ved alle temperaturer
- Inneholder ikke blekemiddel
- Forbedrer gulvets hygiene
- Frisk og behagelig duft
- Tabletter
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
- H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
- P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
- P304 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P405 Oppbevares innelåst.
- P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
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Bruksområder
- Forbehandling av bil
- Overflater i tekstil