Ekstra batteri til WV 5

Uavbrutt rengjøring: Det utskiftbare batteriet for WV 5 og WVP vindusvaskere sørger for kontinuerlig drift.

Med det valgfrie, utskiftbare batteriet kan du nyte uavbrutt rengjøring med de nye WV 5- og WVP-vindusvaskerne. Du slipper å stoppe arbeidet – bare klikk ut det gamle batteriet og sett inn et nytt for å fortsette rengjøringen sømløst.

Egenskaper og fordeler
For kontinuerlig rengjøring
Uavbrutt rengjøring
Enkelt og raskt batteribytte med ett klikk
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall (Stk) 1
Batteritype Utskiftbart litium-ion batteri
Farge Grå
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 57 x 81 x 28
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