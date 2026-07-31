Ekstra batteri til WV 5
Uavbrutt rengjøring: Det utskiftbare batteriet for WV 5 og WVP vindusvaskere sørger for kontinuerlig drift.
Med det valgfrie, utskiftbare batteriet kan du nyte uavbrutt rengjøring med de nye WV 5- og WVP-vindusvaskerne. Du slipper å stoppe arbeidet – bare klikk ut det gamle batteriet og sett inn et nytt for å fortsette rengjøringen sømløst.
Egenskaper og fordeler
For kontinuerlig rengjøring
Uavbrutt rengjøring
Enkelt og raskt batteribytte med ett klikk
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall (Stk)
|1
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Farge
|Grå
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|57 x 81 x 28