Iron EasyFinish *EU
Egenskaper og fordeler
Dampstrøm over hele strykesålen
- Jevn dampstrøm over hele strykesålen
Funksjon for kontinuerlig damptilførsel
- 50 % hurtigere stryking av tekstiler
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|1,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|258 x 120 x 124
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Bruksområder
- Klær som tåler stryking.
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