Iron EasyFinish *EU

Egenskaper og fordeler
Dampstrøm over hele strykesålen
  • Jevn dampstrøm over hele strykesålen
Funksjon for kontinuerlig damptilførsel
  • 50 % hurtigere stryking av tekstiler
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,9
Mål (L x B x H) (mm) 258 x 120 x 124
Bruksområder
  • Klær som tåler stryking.
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