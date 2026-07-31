Med maks. 180 bar/18 MPa arbeidstrykk og 60 °C vanntemperatur slipper den nye høytytende turbodyseen (dysestørrelse 050) løs sin fulle kraft. Takket være den roterende punktstrålen oppnår den 10 ganger høyere rengjøringskraft. Den oppnår også opptil 50 prosent høyere rengjørings- og arealytelse enn forgjengeren. Interne effekttap er minimert og sprøytekvaliteten er betydelig forbedret. Med keramisk dyse og lagerring for ekstremt lange arbeidstider.