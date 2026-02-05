Dysza piorąca do tapicerki

Dysza piorąca do tapicerki do odkurzaczy piorących idealnie nadaje się do głębokiego czyszczenia mebli tapicerowanych, siedzeń samochodowych i usuwania plam z dywanów.

Poręczna dysza do prania tapicerki do odkurzaczy piorących przekonuje zwiększoną mocą czyszczenia. Ergonomiczna konstrukcja umożliwia łatwą i wygodną obsługę. Dysza jest doskonałym rozwiązaniem do prania mebli tapicerowanych, dywanów, siedzeń samochodowych i wielu innych powierzchni tekstylnych, które dociera wgłąb włókien. Kompaktowa dysza do prania tapicerki ma szerokość roboczą 88 milimetrów. Przezroczyste okienko to bardzo praktyczny sposób na kontrolę procesu czyszczenia podczas pracy. Dysza może być używana jako akcesorium do wszystkich odkurzaczy piorących Kärcher z serii SE 4, SE 5 i SE 6.

Cechy i zalety
Dysza piorąca do tapicerki: Nadaje się do wszystkich odkurzaczy piorących Kärcher SE 4, SE 5 i SE 6.
Nadaje się do wszystkich odkurzaczy piorących Kärcher SE 4, SE 5 i SE 6.
Dysza piorąca do tapicerki: Funkcja spryskująco-odsysająca
Funkcja spryskująco-odsysająca
Do czyszczenia mebli tapicerowanych, dywanów, siedzeń samochodowych i wielu innych powierzchni tekstylnych, które dociera wgłąb włókien.
Dysza piorąca do tapicerki: Przezroczysty wziernik
Przezroczysty wziernik
Umożliwia ciągłą kontrolę procesu czyszczenia podczas pracy.
Sprawdzona technologia spryskująco-odsysająca firmy Kärcher
  • Optymalne efekty czyszczenia:
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa (mm) 35
Szerokość robocza (mm) 88
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 88 x 74 x 141
Zastosowania
  • Tapicerowane meble
  • Siedzenia samochodowe
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe