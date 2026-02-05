Dysza piorąca do tapicerki
Dysza piorąca do tapicerki do odkurzaczy piorących idealnie nadaje się do głębokiego czyszczenia mebli tapicerowanych, siedzeń samochodowych i usuwania plam z dywanów.
Poręczna dysza do prania tapicerki do odkurzaczy piorących przekonuje zwiększoną mocą czyszczenia. Ergonomiczna konstrukcja umożliwia łatwą i wygodną obsługę. Dysza jest doskonałym rozwiązaniem do prania mebli tapicerowanych, dywanów, siedzeń samochodowych i wielu innych powierzchni tekstylnych, które dociera wgłąb włókien. Kompaktowa dysza do prania tapicerki ma szerokość roboczą 88 milimetrów. Przezroczyste okienko to bardzo praktyczny sposób na kontrolę procesu czyszczenia podczas pracy. Dysza może być używana jako akcesorium do wszystkich odkurzaczy piorących Kärcher z serii SE 4, SE 5 i SE 6.
Cechy i zalety
Nadaje się do wszystkich odkurzaczy piorących Kärcher SE 4, SE 5 i SE 6.
Funkcja spryskująco-odsysającaDo czyszczenia mebli tapicerowanych, dywanów, siedzeń samochodowych i wielu innych powierzchni tekstylnych, które dociera wgłąb włókien.
Przezroczysty wziernikUmożliwia ciągłą kontrolę procesu czyszczenia podczas pracy.
Sprawdzona technologia spryskująco-odsysająca firmy Kärcher
- Optymalne efekty czyszczenia:
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa (mm)
|35
|Szerokość robocza (mm)
|88
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|88 x 74 x 141
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Tapicerowane meble
- Siedzenia samochodowe
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe