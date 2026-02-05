Poręczna dysza do prania tapicerki do odkurzaczy piorących przekonuje zwiększoną mocą czyszczenia. Ergonomiczna konstrukcja umożliwia łatwą i wygodną obsługę. Dysza jest doskonałym rozwiązaniem do prania mebli tapicerowanych, dywanów, siedzeń samochodowych i wielu innych powierzchni tekstylnych, które dociera wgłąb włókien. Kompaktowa dysza do prania tapicerki ma szerokość roboczą 88 milimetrów. Przezroczyste okienko to bardzo praktyczny sposób na kontrolę procesu czyszczenia podczas pracy. Dysza może być używana jako akcesorium do wszystkich odkurzaczy piorących Kärcher z serii SE 4, SE 5 i SE 6.