Poręczna dysza szczelinowa piorąca to praktyczne akcesorium do czyszczenia trudno dostępnych miejsc i wąskich szczelin, odpowiednie do wszystkich odkurzaczy piorących Kärcher z serii SE 4, SE 5 i SE 6. Najlepsze efekty czyszczenia na meblach tapicerowanych i w samochodzie – jeszcze wygodniej i bez wysiłku. Wąska dysza rozpyla roztwór czyszczący wgłąb włókien pod wysokim ciśnieniem i zasysa go z powrotem wraz z rozluźnionymi zanieczyszczeniami. Zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy są skutecznie usuwane.