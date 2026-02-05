Dysza szczelinowa piorąca SE
Praktyczna dysza szczelinowa będąca akcesorium do odkurzaczy piorących umożliwia czyszczenie nawet w trudno dostępnych miejscach i wąskich przestrzeniach mebli tapicerowanych lub samochodu.
Poręczna dysza szczelinowa piorąca to praktyczne akcesorium do czyszczenia trudno dostępnych miejsc i wąskich szczelin, odpowiednie do wszystkich odkurzaczy piorących Kärcher z serii SE 4, SE 5 i SE 6. Najlepsze efekty czyszczenia na meblach tapicerowanych i w samochodzie – jeszcze wygodniej i bez wysiłku. Wąska dysza rozpyla roztwór czyszczący wgłąb włókien pod wysokim ciśnieniem i zasysa go z powrotem wraz z rozluźnionymi zanieczyszczeniami. Zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy są skutecznie usuwane.
Cechy i zalety
Nadaje się do wszystkich odkurzaczy piorących Kärcher SE 4, SE 5 i SE 6.
Funkcja spryskująco-odsysającaMożliwość elastycznego użytkowania również w wąskich i trudno dostępnych obszarach.
Sprawdzona technologia spryskująco-odsysająca firmy KärcherOptymalne efekty czyszczenia:
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa (mm)
|35
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|241 x 44 x 65
Zastosowania
- Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)