Dysza szczelinowa piorąca SE

Praktyczna dysza szczelinowa będąca akcesorium do odkurzaczy piorących umożliwia czyszczenie nawet w trudno dostępnych miejscach i wąskich przestrzeniach mebli tapicerowanych lub samochodu.

Poręczna dysza szczelinowa piorąca to praktyczne akcesorium do czyszczenia trudno dostępnych miejsc i wąskich szczelin, odpowiednie do wszystkich odkurzaczy piorących Kärcher z serii SE 4, SE 5 i SE 6. Najlepsze efekty czyszczenia na meblach tapicerowanych i w samochodzie – jeszcze wygodniej i bez wysiłku. Wąska dysza rozpyla roztwór czyszczący wgłąb włókien pod wysokim ciśnieniem i zasysa go z powrotem wraz z rozluźnionymi zanieczyszczeniami. Zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy są skutecznie usuwane.

Cechy i zalety
Dysza szczelinowa piorąca SE: Nadaje się do wszystkich odkurzaczy piorących Kärcher SE 4, SE 5 i SE 6.
Dysza szczelinowa piorąca SE: Funkcja spryskująco-odsysająca
Możliwość elastycznego użytkowania również w wąskich i trudno dostępnych obszarach.
Dysza szczelinowa piorąca SE: Sprawdzona technologia spryskująco-odsysająca firmy Kärcher
Optymalne efekty czyszczenia:
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa (mm) 35
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 241 x 44 x 65
Zastosowania
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)