W ramach 3-częściowego systemu filtrów z cyklonem, filtra powietrza wlotowego i HEPA lub gąbkowy, podczas odkurzania filtr powietrza wlotowego filtruje drobne cząsteczki, zanim powietrze zostanie następnie ponownie oczyszczone przez filtr wydmuchiwanego powietrza (w zależności od urządzenia, filtr wydmuchiwanego powietrza HEPA 12 lub piankowy). Rekomendujemy: Regularne czyszczenie filtra powietrza wlotowego poprzez wytrzepywanie zgromadzonego kurzu i przy pomocy narzędzia do czyszczenia filtra Kärcher. Kompatybilny z bezprzewodowymi odkurzaczami VC 4 myHome (Premium), VC 6 ourFamily (Premium) oraz VC 7 yourMax.