HK 4 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY ZESTAW

Zestaw modernizujący 4 metry — pasuje do wszystkich myjek wysokociśnieniowych Kärcher K 2 produkowanych od 1992 roku (oprócz maszyn z bębnem na wąż). Zawiera pistolet wysokociśnieniowy i adapter Quick Connect.

Zestaw modernizujący zawierający 4-metrowy wąż ciśnieniowy, ergonomiczny pistolet wysokociśnieniowy oraz adapter modernizujący praktyczne złącze Quick Connect do modelu K 2. Idealny zestaw modernizujący do wszystkich myjek wysokociśnieniowych Kärcher produkowanych od 1992 roku (z wyjątkiem modeli z bębnem na wąż).

Cechy i zalety
Adapter
  • Szybkie i wygodne odpinanie węża od urządzenia i od pistoletu.
Wąż wysokociśnieniowy
  • Z obustronnym adapterem Quick Connect.
Pistolet wysokociśnieniowy
  • Ergonomia pracy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Temperatura (°C) maks. 40
Ciśnienie maksymalne (bar) 120
Długość (m) 4
Kolor czarny
Waga (kg) 0,8
Waga z opakowaniem (kg) 1,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 551 x 190 x 188
