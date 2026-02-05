HK 4 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY ZESTAW
Zestaw modernizujący 4 metry — pasuje do wszystkich myjek wysokociśnieniowych Kärcher K 2 produkowanych od 1992 roku (oprócz maszyn z bębnem na wąż). Zawiera pistolet wysokociśnieniowy i adapter Quick Connect.
Zestaw modernizujący zawierający 4-metrowy wąż ciśnieniowy, ergonomiczny pistolet wysokociśnieniowy oraz adapter modernizujący praktyczne złącze Quick Connect do modelu K 2. Idealny zestaw modernizujący do wszystkich myjek wysokociśnieniowych Kärcher produkowanych od 1992 roku (z wyjątkiem modeli z bębnem na wąż).
Cechy i zalety
Adapter
- Szybkie i wygodne odpinanie węża od urządzenia i od pistoletu.
Wąż wysokociśnieniowy
- Z obustronnym adapterem Quick Connect.
Pistolet wysokociśnieniowy
- Ergonomia pracy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Temperatura (°C)
|maks. 40
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|120
|Długość (m)
|4
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|551 x 190 x 188
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- K 2.300 T50 WB *EU
- K 2.36 M plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.39 M PLUS WB T50*EU
- K 2.89 plus
- K 2.90 M plus
- K 2.900 M Plus
- K 2.900 M T 50 plus
- K 2.91 M Plus
- K 2.91 MD Plus T 50
- K 2.94 MD plus
- K 2.97 M plus
- K 2.98 M plus T 50
- K 2.99 M plus T 50
- K 2.99 MD plus
- K 3.65 MD *EU
- K 3.65 MD Plus T200
- K 3.68 MD Plus
- K 3.80 MD T250 *EU
- K 3.85 M PL
- K 3.900 M
- K 3.91 M WRC
- K 3.97 M plus F1
- K 3.98 M plus T 100
- K 3.99 M plus T 100
- K 4.91 MD T 200
- K 4.98 MD plus T 300
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5 UM
- K 5.20 M plus
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.55 Jubilee T400
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 200
- K 5.80M PLUS T 250 *EU
- K 7.20 M T 300
- K 7.20 M plus
- K 7.21 MX Plus
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.