Lanca pianowa, 1200 l/h -
Krótka, poręczna lanca do piany z regulowanym kątem spryskiwania ze zbiornikiem na detergent o pojemności 1 litra. Idealna do czyszczenia samochodów dzięki jej kompaktowej budowie.
Krótka, poręczna lanca do piany z regulowanym kątem spryskiwania ze zbiornikiem na detergent o pojemności 1 litra. Lanca do piany Kärcher jest idealna do czyszczenia samochodów z uwagi na jej kompaktową budowę. Dodatkowe zalety: Złącze obrotowe (M 22 x 1,5) i zmienne dozowanie detergentu dzięki regulatorowi na lancy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 1200
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|180
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,7
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- HD 10/15-4 Cage F
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 1050 B
- HD 13/12-4 ST
- HD 5/11 C
- HD 5/14 C PLUS *EU
- HD 5/14 C+FR30
- HD 5/14 CX PLUS *EU
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C + FR *EU
- HD 5/15 C Plus *EU
- HD 5/15 CX Plus *EU
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus Promo
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MX Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/18-4 M Plus
- HD 7/18-4 MX Plus
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