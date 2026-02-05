Miękka szczotka
Dokładnie i łagodnie czyści delikatne powierzchnie: Miękka szczota to idealne akcesorium do bezprzewodowych odkurzaczy VC 4 myHome, VC 6 ourFamily oraz VC 7 yourMax.
Dzięki miękkiemu i delikatnemu włosiu, miękka szczoteczka czyści zapewniając trwały efekt, bez pozostawiania śladów. Został specjalnie opracowany do bezprzewodowego odkurzacza pionowego VC 4 (Premium) myHome, VC 6 (Premium) ourFamily oraz VC 7 yourMax. Szczotka zachwyca swoją szerokością oraz ukośnym, wąskim i owalnym włosiem, dzięki czemu doskonale nadaje się do czyszczenia bez pozostawiania śladów oraz skutecznego odkurzania dużych, małych i delikatnych powierzchni.
Cechy i zalety
Miękkie włosie
- Nie pozostawia śladów podczas czyszczenia delikatnych powierzchni.
Ukośne włosie
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni do prostego czyszczenia większych powierzchni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|410 x 45 x 55
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- czyszczenie mebli