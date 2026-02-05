Dzięki miękkiemu i delikatnemu włosiu, miękka szczoteczka czyści zapewniając trwały efekt, bez pozostawiania śladów. Został specjalnie opracowany do bezprzewodowego odkurzacza pionowego VC 4 (Premium) myHome, VC 6 (Premium) ourFamily oraz VC 7 yourMax. Szczotka zachwyca swoją szerokością oraz ukośnym, wąskim i owalnym włosiem, dzięki czemu doskonale nadaje się do czyszczenia bez pozostawiania śladów oraz skutecznego odkurzania dużych, małych i delikatnych powierzchni.