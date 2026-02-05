Miękka szczotka

Dokładnie i łagodnie czyści delikatne powierzchnie: Miękka szczota to idealne akcesorium do bezprzewodowych odkurzaczy VC 4 myHome, VC 6 ourFamily oraz VC 7 yourMax.

Dzięki miękkiemu i delikatnemu włosiu, miękka szczoteczka czyści zapewniając trwały efekt, bez pozostawiania śladów. Został specjalnie opracowany do bezprzewodowego odkurzacza pionowego VC 4 (Premium) myHome, VC 6 (Premium) ourFamily oraz VC 7 yourMax. Szczotka zachwyca swoją szerokością oraz ukośnym, wąskim i owalnym włosiem, dzięki czemu doskonale nadaje się do czyszczenia bez pozostawiania śladów oraz skutecznego odkurzania dużych, małych i delikatnych powierzchni.

Cechy i zalety
Miękkie włosie
  • Nie pozostawia śladów podczas czyszczenia delikatnych powierzchni.
Ukośne włosie
  • Optymalne wykorzystanie przestrzeni do prostego czyszczenia większych powierzchni.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 410 x 45 x 55
Zastosowania
  • czyszczenie mebli