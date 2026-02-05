Narzędzie do czyszczenia filtra do bezprzewodowego odkurzacza VC 4 (Premium) myHome, VC 6 (Premium) ourFamily i the VC 7 yourMax nie tylko umożliwia łatwe czyszczenie filtra powietrza wlotowego kilkoma ruchami, ale także wydłuża jego żywotność. Czyszczenie filtra jest prawie automatyczne: Wystarczy włożyć go do narzędzia do czyszczenia filtra, a ręczny mechanizm obracania i jednoczesne ssanie zapewnią stale czysty filtr wstępny. Proszę zwrócić uwagę na: Wcześniej w urządzeniu należy zamontować drugi filtr powietrza wlotowego. Precyzyjna nakładka zapewnia bezpieczne dopasowanie do urządzenia. Do akcesoriów dołączony został również wymienny filtr powietrza wlotowego.