Narzędzie do czyszczenia filtra
Dzięki narzędziu do czyszczenia filtra, z łatwością można wyczyścić filtr powietrza wlotowego następujących urządzeń bezprzewodowych: VC 4 myHome, VC 6 ourFamily oraz VC 7 yourMax.
Narzędzie do czyszczenia filtra do bezprzewodowego odkurzacza VC 4 (Premium) myHome, VC 6 (Premium) ourFamily i the VC 7 yourMax nie tylko umożliwia łatwe czyszczenie filtra powietrza wlotowego kilkoma ruchami, ale także wydłuża jego żywotność. Czyszczenie filtra jest prawie automatyczne: Wystarczy włożyć go do narzędzia do czyszczenia filtra, a ręczny mechanizm obracania i jednoczesne ssanie zapewnią stale czysty filtr wstępny. Proszę zwrócić uwagę na: Wcześniej w urządzeniu należy zamontować drugi filtr powietrza wlotowego. Precyzyjna nakładka zapewnia bezpieczne dopasowanie do urządzenia. Do akcesoriów dołączony został również wymienny filtr powietrza wlotowego.
Cechy i zalety
Łatwe przenoszenie
- Zamontować filtr powietrza wlotowego i odkurzyć pył przy pomocy urządzenia.
- Łatwe czyszczenie filtra powietrza wlotowego
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|130 x 50 x 140
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do odkurzania suchych zanieczyszczeń