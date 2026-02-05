Narzędzie do czyszczenia filtra

Dzięki narzędziu do czyszczenia filtra, z łatwością można wyczyścić filtr powietrza wlotowego następujących urządzeń bezprzewodowych: VC 4 myHome, VC 6 ourFamily oraz VC 7 yourMax.

Narzędzie do czyszczenia filtra do bezprzewodowego odkurzacza VC 4 (Premium) myHome, VC 6 (Premium) ourFamily i the VC 7 yourMax nie tylko umożliwia łatwe czyszczenie filtra powietrza wlotowego kilkoma ruchami, ale także wydłuża jego żywotność. Czyszczenie filtra jest prawie automatyczne: Wystarczy włożyć go do narzędzia do czyszczenia filtra, a ręczny mechanizm obracania i jednoczesne ssanie zapewnią stale czysty filtr wstępny. Proszę zwrócić uwagę na: Wcześniej w urządzeniu należy zamontować drugi filtr powietrza wlotowego. Precyzyjna nakładka zapewnia bezpieczne dopasowanie do urządzenia. Do akcesoriów dołączony został również wymienny filtr powietrza wlotowego.

Cechy i zalety
Łatwe przenoszenie
  • Zamontować filtr powietrza wlotowego i odkurzyć pył przy pomocy urządzenia.
  • Łatwe czyszczenie filtra powietrza wlotowego
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 130 x 50 x 140
Zastosowania
  • Do odkurzania suchych zanieczyszczeń