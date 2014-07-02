PISTOLET ZAMIENNY Z Quick Connect

Pistolet zamienny premium ze złączem Quick Connect z wygodnym uchwytem soft grip. Pistolet pasuje do domowej myjki ciśnieniowej K3 Car & Home.

Pistolet zamienny premium ze złączem Quick Connect z wygodnym uchwytem soft grip.

Cechy i zalety
Pistolet zamienny dla urządzeń Kärcher K 2 do K 7 ze złączem Quick Connect.
  • Łatwe podłączanie węża do pistoletu.
Quick Connect
  • Szybkozłącze ułatwia podłączanie pistoletu i węża wysokociśnieniowego.
Złącze bagnetowe
  • Możliwość podłączenia wszystkich akcesoriów Kärcher.
Gumowy pad
  • Wygodna obsługa.
Aplikacja środka czyszczącego pod niskim ciśnieniem
  • Prosta aplikacja środka czyszczącego.
  • Dokładne i efektywne czyszczenie.
Bezpieczna blokada
  • Blokada spustu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 440 x 193 x 40

