Shoe!Cleaner do odkurzaczy piorących SE 3 Compact, SE 4, 5, 6
Szybkie czyszczenie butów, bez zacieków: Shoe!Cleaner to idealne akcesorium do dokładnego czyszczenia obuwia sportowego lub obuwia do użytku codziennego. Do odkurzaczy piorących SE 3 Compact, 4, 5 i 6.
Innowacyjna akcesorium do czyszczenia butów Shoe!Cleaner. Czyści różne rodzaje obuwia sportowego i codziennego użytku, dokładnie i bez pozostawiania zacieków. Ułatwia czyszczenie w domu butów do biegania, butów do chodzenia, a nawet modnych tenisówek – bez bałaganu. Dzięki wymiennym końcówkom szczotkowym można szybko i dokładnie wyczyścić zarówno podeszwę, jak i cholewkę butów. Miękkie włosie umożliwia skuteczne i delikatne czyszczenie, nawet delikatniejszych materiałów. Dzięki automatycznemu odsysaniu wody podczas czyszczenia, buty szybko wysychają. Shoe!Cleaner posiada funkcję czyszczenia systemu mycia, która zapobiega zabrudzeniu akcesoriów podczas czyszczenia. Jest doskonałym akcesorium do wykorzystania w odkurzaczach piorących SE 3 Compact, SE 4, SE 5 i SE 6 do wszystkich zadań związanych z czyszczeniem obuwia.
Cechy i zalety
Innowacyjna technologia Kärcher zapewniająca optymalne rezultaty czyszczeniaWymienna koncówka szczotki do dokładnego czyszczenia podeszew i cholewek butów. Aplikacja bez kapania – woda jest automatycznie odsysana podczas procesu czyszczenia. Niska wilgoć resztkowa umożliwia szybkie schnięcie tekstylnych powierzchni.
Prosta i wygodna obsługaFunkcja oczyszczania systemu zapobiega zabrudzeniu akcesoriów podczas czyszczenia. Ręce pozostają czyste, a akcesoria można schować natychmiast po użyciu. Intuicyjna obsługa.
Miękkie włosieBrud jest usuwany z butów dokładnie i delikatnie. Nie pozostawia śladów podczas czyszczenia delikatnych powierzchni.
Do wykorzystania w odkurzaczach piorących Kärcher SE 3 Compact, SE 4, SE 5 i SE 6.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|124 x 65 x 44
- Buty