Innowacyjna akcesorium do czyszczenia butów Shoe!Cleaner. Czyści różne rodzaje obuwia sportowego i codziennego użytku, dokładnie i bez pozostawiania zacieków. Ułatwia czyszczenie w domu butów do biegania, butów do chodzenia, a nawet modnych tenisówek – bez bałaganu. Dzięki wymiennym końcówkom szczotkowym można szybko i dokładnie wyczyścić zarówno podeszwę, jak i cholewkę butów. Miękkie włosie umożliwia skuteczne i delikatne czyszczenie, nawet delikatniejszych materiałów. Dzięki automatycznemu odsysaniu wody podczas czyszczenia, buty szybko wysychają. Shoe!Cleaner posiada funkcję czyszczenia systemu mycia, która zapobiega zabrudzeniu akcesoriów podczas czyszczenia. Jest doskonałym akcesorium do wykorzystania w odkurzaczach piorących SE 3 Compact, SE 4, SE 5 i SE 6 do wszystkich zadań związanych z czyszczeniem obuwia.