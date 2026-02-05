Dzięki wyjątkowo miękkim padom, ssawka podłogowa do twardych posadzek łagodnie czyści delikatne i twarde posadzki takie jak: parkiet, laminat, korek, PCV, linoleum oraz gres, zapewniając trwały efekt. Został specjalnie opracowany do bezprzewodowego odkurzacza pionowego VC 4 (Premium) myHome, VC 6 (Premium) ourFamily oraz VC 7 yourMax. Delikatnie i gładko przesuwa się po posadzce. Kolejną zaletą jest regulowany przegub ssawki do twardych podłóg, który umożliwia wyjątkowo łatwe manewrowanie, a także możliwość czyszczenia pod meblami. Pozostałe praktyczne cechy: Oświetlenie LED ssawki podłogowej podświetla zanieczyszczenia, dzięki czemu czyszczenie jest jeszcze bardziej dokładne.