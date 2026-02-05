Ssawka do twardych posadzek

Ssawki do twardych posadzek bezworkowych, akumulatorowo zasilanych, bezprzewodowych odkurzaczy VC 4 myHome, VC 6 ourFamily i VC 7 yourMax Kärcher łagodnie wyczyszczą delikatne oraz twarde posadzki.

Dzięki wyjątkowo miękkim padom, ssawka podłogowa do twardych posadzek łagodnie czyści delikatne i twarde posadzki takie jak: parkiet, laminat, korek, PCV, linoleum oraz gres, zapewniając trwały efekt. Został specjalnie opracowany do bezprzewodowego odkurzacza pionowego VC 4 (Premium) myHome, VC 6 (Premium) ourFamily oraz VC 7 yourMax. Delikatnie i gładko przesuwa się po posadzce. Kolejną zaletą jest regulowany przegub ssawki do twardych podłóg, który umożliwia wyjątkowo łatwe manewrowanie, a także możliwość czyszczenia pod meblami. Pozostałe praktyczne cechy: Oświetlenie LED ssawki podłogowej podświetla zanieczyszczenia, dzięki czemu czyszczenie jest jeszcze bardziej dokładne.

Cechy i zalety
Miękki pad do delikatnego czyszczenia
  • Ochrona delikatnych posadzek.
Oświetlenie LED sprawia, że kurz jest lepiej widoczny
  • Można skutecznie usunąć niewidoczny kurz.
Regulowany przegub
  • Doskonałe manewrowanie oraz łatwe odkurzanie wokół przeszkód lub mebli.
Miękka ochrona przed uderzeniem
  • Profil zanieczyszczenia po bokach ssawki podłogowej chroni wrażliwe obszary.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,7
Waga z opakowaniem (kg) 0,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 265 x 113 x 255
Zastosowania
  • Lakierowany parkiet
  • Posaki korkowe