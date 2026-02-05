Szczotka turbo mini
Dodatkowa moc ssania dla maksymalnej wydajności czyszczenia: szczotka mini-turbo zapewnia optymalne zbieranie zanieczyszczeń i skutecznie usuwa nawet sierść zwierząt domowych. Dostępna jako akcesorium do odkurzaczy bezprzewodowych.
Szczotka mini-turbo umożliwia łatwe usuwanie kłaczków i sierści zwierząt domowych z mebli tapicerowanych i wielu innych powierzchni dzięki szybko obracającej się szczotce walcowej. Jej kompaktowy rozmiar sprawia, że idealnie nadaje się do czyszczenia ciasnych przestrzeni i trudno dostępnych miejsc. Po użyciu szczotkę walcową można łatwo wyjąć z dyszy i wyczyścić. Szczotka mini-turbo to idealne akcesorium do odkurzaczy bezprzewodowych VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax.
Cechy i zalety
Dokładne i niezawodne usuwanie sierści zwierząt
- Szybko obracająca się szczotka zwiększają wydajność czyszczenia.
- Skutecznie usuwa sierść zwierząt, kłaczki i wiele innych zanieczyszczeń.
- Idealny do mebli tapicerowanych i czyszczenia ciasnych przestrzeni.
Zdejmowana szczotka
- Szczotkę można łatwo wyjąć w celu wyczyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|146 x 143 x 86
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Tapicerka
- Materace