Szczotka turbo mini

Dodatkowa moc ssania dla maksymalnej wydajności czyszczenia: szczotka mini-turbo zapewnia optymalne zbieranie zanieczyszczeń i skutecznie usuwa nawet sierść zwierząt domowych. Dostępna jako akcesorium do odkurzaczy bezprzewodowych.

Szczotka mini-turbo umożliwia łatwe usuwanie kłaczków i sierści zwierząt domowych z mebli tapicerowanych i wielu innych powierzchni dzięki szybko obracającej się szczotce walcowej. Jej kompaktowy rozmiar sprawia, że idealnie nadaje się do czyszczenia ciasnych przestrzeni i trudno dostępnych miejsc. Po użyciu szczotkę walcową można łatwo wyjąć z dyszy i wyczyścić. Szczotka mini-turbo to idealne akcesorium do odkurzaczy bezprzewodowych VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax.

Cechy i zalety
Dokładne i niezawodne usuwanie sierści zwierząt
  • Szybko obracająca się szczotka zwiększają wydajność czyszczenia.
  • Skutecznie usuwa sierść zwierząt, kłaczki i wiele innych zanieczyszczeń.
  • Idealny do mebli tapicerowanych i czyszczenia ciasnych przestrzeni.
Zdejmowana szczotka
  • Szczotkę można łatwo wyjąć w celu wyczyszczenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 146 x 143 x 86
Zastosowania
  • Tapicerka
  • Materace