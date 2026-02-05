Szczotka mini-turbo umożliwia łatwe usuwanie kłaczków i sierści zwierząt domowych z mebli tapicerowanych i wielu innych powierzchni dzięki szybko obracającej się szczotce walcowej. Jej kompaktowy rozmiar sprawia, że idealnie nadaje się do czyszczenia ciasnych przestrzeni i trudno dostępnych miejsc. Po użyciu szczotkę walcową można łatwo wyjąć z dyszy i wyczyścić. Szczotka mini-turbo to idealne akcesorium do odkurzaczy bezprzewodowych VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax.