Zestaw akcesoriów do odkurzania samochodu

Optymalne czyszczenie wnętrza pojazdu ze specjalnym zestawem akcesoriów samochodowych do bezprzewodowego odkurzacza VC 4 myHome (Premium), VC 6 ourFamily (Premium) oraz VC 7 yourMax. Szeroka ssawka do tapicerki zapewnia szybkie oraz skuteczne czyszczenie tapicerki oraz foteli w aucie. Elastyczny wąż przedłużający jest idealny do czyszczenia trudno dostępnych miejsc takich jak szczeliny, a długie i elastyczne ssawki szczelinowe docierają do ciasnych przestrzeni.

Cechy i zalety
Szeroka ssawka do tapicerki
  • Szybko oraz skutecznie czyści również duże obszary.
Elastyczna ssawka szczelinowa
  • Elastyczna ssawka szczelinowa umożliwia również czyszczenie wąskich obszarów.
Elastyczny wąż przedłużający
  • Dzięki wężowi przedłużającemu można dotrzeć do trudno dostępnych miejsc.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 0,7
Zastosowania
  • Wnętrze samochodu
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
  • Siedzenia samochodowe