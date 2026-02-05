Zestaw akcesoriów do odkurzania samochodu
Z zestawem akcesoriów samochodowych do bezprzewodowego odkurzacza VC 4 myHome, VC 6 ourFamily oraz VC 7 yourMax błyskawicznie wyczyścisz wnętrza pojazdów.
Optymalne czyszczenie wnętrza pojazdu ze specjalnym zestawem akcesoriów samochodowych do bezprzewodowego odkurzacza VC 4 myHome (Premium), VC 6 ourFamily (Premium) oraz VC 7 yourMax. Szeroka ssawka do tapicerki zapewnia szybkie oraz skuteczne czyszczenie tapicerki oraz foteli w aucie. Elastyczny wąż przedłużający jest idealny do czyszczenia trudno dostępnych miejsc takich jak szczeliny, a długie i elastyczne ssawki szczelinowe docierają do ciasnych przestrzeni.
Cechy i zalety
Szeroka ssawka do tapicerki
- Szybko oraz skutecznie czyści również duże obszary.
Elastyczna ssawka szczelinowa
- Elastyczna ssawka szczelinowa umożliwia również czyszczenie wąskich obszarów.
Elastyczny wąż przedłużający
- Dzięki wężowi przedłużającemu można dotrzeć do trudno dostępnych miejsc.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,7
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Wnętrze samochodu
- Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
- Siedzenia samochodowe