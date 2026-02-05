Optymalne czyszczenie wnętrza pojazdu ze specjalnym zestawem akcesoriów samochodowych do bezprzewodowego odkurzacza VC 4 myHome (Premium), VC 6 ourFamily (Premium) oraz VC 7 yourMax. Szeroka ssawka do tapicerki zapewnia szybkie oraz skuteczne czyszczenie tapicerki oraz foteli w aucie. Elastyczny wąż przedłużający jest idealny do czyszczenia trudno dostępnych miejsc takich jak szczeliny, a długie i elastyczne ssawki szczelinowe docierają do ciasnych przestrzeni.