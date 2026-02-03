Lanca spryskująca Premium
Do podlewania rabatek i grządek oraz roślin w wiszących donicach. Regulowany kąt nachylenia głowicy (180°). Lanca teleskopowa (70-105 cm)
Bezstopniowa regulacja przepływu wody (0-maks.) za pomocą jednej ręki. 6 kształtów strumienia.
Cechy i zalety
6 kształtów strumieniaNawadnianie w zależności od zapotrzebowania.
Lanca teleskopowa (70–105 cm)Do różnych zastosowań
Łatwa regulacja przepływu wodyWygodna obsługa
Ruchoma głowica spryskująca (180°)
- Różne kąty spryskiwania do precyzyjnego podlewania.
Przydatny hak
- Łatwość przechowywania
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|780 x 150 x 66
Wyposażenie
- Kształt strumienia: strumień stożkowy
- Kształt strumienia: rozpylona mgiełka
- Kształt strumienia: poziomy strumień płaski
- Kształt strumienia: strumień punktowy
- Kształt strumienia: zraszacz
- Kształt strumienia: pionowy strumień płaski
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do nawadniania dużych ogrodów.
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.