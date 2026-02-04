HR 3

Jeden bęben na wąż – dwie funkcje: HR 3 służy zarówno do przechowywania węża na ścianie, jak i do mobilnego użytku w ogrodzie. To jest właśnie kwintesencja elastycznego nawadniania.

Praktyczny uchwyt ścienny do zastosowań mobilnych: ten bęben na wąż służy zarówno do przechowywania węża na ścianie za pomocą dołączonego uchwytu ściennego, jak i do użytku mobilnego w ogrodzie. Bęben HR 3 można łatwo zdjąć z uchwytu i wygodnie przenosić dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Za pomocą swobodnie obracającej się korby wąż ogrodowy można bez wysiłku zwinąć i przechowywać w schludny i uporządkowany sposób, bez zagięć i irytujących plątanin. Produkt wyróżnia się także kompaktową konstrukcją i wysoką stabilnością dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości. Bęben na wąż jest w pełni zmontowany i gotowy do natychmiastowego użycia. Produkt jest również odporny na promieniowanie UV i mróz, dzięki czemu jest trwały i wystarczająco wytrzymały, aby poradzić sobie podczas codziennego użytkowania. Kärcher oferuje 5-letnią gwarancję producenta. 

Cechy i zalety
HR 3: Funkcja 2 w 1: naścienny i mobilny bęben na wąż w jednym
Przechowywanie węża na ścianie, a także użytek mobilny w ogrodzie.
HR 3: Możliwość montażu na ścianie
Prosty i szybki montaż praktycznego schowka.
HR 3: Składana korba
Kompaktowa budowa.
Kompaktowe wymiary
  • Łatwość przechowywania
Gotowy do użycia
  • Akcesoria do podlewania wchodzą w zakres dostawy.
Kątowe złącze węża
  • Zapobiega skręcaniu i załamywaniu węża, zapewniając maksymalny przepływ wody.
Specyfikacja

Dane techniczne

Przepustowość węża (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Rozstaw śrub do montażu na ścianie (mm) 160
Kolor czarny
Waga (kg) 2
Waga z opakowaniem (kg) 3,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 363 x 475 x 500

Wyposażenie

  • Wspornik ścienny ze śrubami i kołkami
