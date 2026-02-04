Zestaw HR 3.20

Jeden bęben na wąż – dwie funkcje: zestaw HR 3.20 z wężem o długości 20 m i akcesoriami służy zarówno do przechowywania węża na ścianie, jak i do mobilnego użytku w ogrodzie.

Praktyczny uchwyt ścienny do zastosowań mobilnych: ten bęben na wąż służy zarówno do przechowywania węża na ścianie za pomocą dołączonego uchwytu ściennego, jak i do użytku mobilnego w ogrodzie. Zestaw HR 3.20 Zestawy można łatwo zdjąć z uchwytu i wygodnie przenosić dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Za pomocą swobodnie obracającej się korby wąż ogrodowy można bez wysiłku zwinąć i przechowywać w schludny i ostrożny sposób, bez zagięć i irytujących plątanin. Produkt wyróżnia się również kompaktową konstrukcją i wysoką stabilnością dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości. Bęben na wąż jest w pełni zmontowany i gotowy do natychmiastowego użycia z 20-metrowym wężem ogrodowym, złączami, adapterem kranowym i dyszą. Urządzenie jest również odporne na promieniowanie UV i mróz, dzięki czemu jest trwałe i wystarczająco wytrzymałe, aby poradzić sobie podczas codziennego użytkowania. Kärcher oferuje 5-letnią gwarancję producenta.

Cechy i zalety
Zestaw HR 3.20: Funkcja 2 w 1: naścienny i mobilny bęben na wąż w jednym
Funkcja 2 w 1: naścienny i mobilny bęben na wąż w jednym
Przechowywanie węża na ścianie, a także użytek mobilny w ogrodzie.
Zestaw HR 3.20: Możliwość montażu na ścianie
Możliwość montażu na ścianie
Prosty i szybki montaż praktycznego schowka.
Zestaw HR 3.20: Składana korba
Składana korba
Kompaktowa budowa.
Kompaktowe wymiary
  • Kompaktowa budowa.
Gotowy do użycia
  • Akcesoria do podlewania wchodzą w zakres dostawy.
Kątowe złącze węża
  • Zapobiega skręcaniu i załamywaniu węża, zapewniając maksymalny przepływ wody.
Specyfikacja

Dane techniczne

Długość węża (m) 20
Średnica węża (mm) 13
Przepustowość węża (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Ciśnienie rozrywające (bar) 24
Rozstaw śrub do montażu na ścianie (mm) 160
Kolor czarny
Waga (kg) 2
Waga z opakowaniem (kg) 5,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 363 x 475 x 500

Zakres dostawy

  • Złącze węża: 3 szt.
  • Szybkozłącze z Aqua Stop: 1 szt.
  • Adapter na kran z reduktorem, G3/4, G1/2: 1 szt.
  • Spryskiwacz: 1 szt.
  • Wąż PrimoFlex 1/2": 20 m

Wyposażenie

  • Zestaw
  • Kształt strumienia: strumień stożkowy
  • Kształt strumienia: strumień punktowy
  • Wspornik ścienny ze śrubami i kołkami
Zestaw HR 3.20
Zestaw HR 3.20
Zestaw HR 3.20
Zestaw HR 3.20
Zestaw HR 3.20

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Małe i średnie obszary
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.