Praktyczny uchwyt ścienny do zastosowań mobilnych: ten bęben na wąż służy zarówno do przechowywania węża na ścianie za pomocą dołączonego uchwytu ściennego, jak i do użytku mobilnego w ogrodzie. Zestaw HR 3.20 Zestawy można łatwo zdjąć z uchwytu i wygodnie przenosić dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Za pomocą swobodnie obracającej się korby wąż ogrodowy można bez wysiłku zwinąć i przechowywać w schludny i ostrożny sposób, bez zagięć i irytujących plątanin. Produkt wyróżnia się również kompaktową konstrukcją i wysoką stabilnością dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości. Bęben na wąż jest w pełni zmontowany i gotowy do natychmiastowego użycia z 20-metrowym wężem ogrodowym, złączami, adapterem kranowym i dyszą. Urządzenie jest również odporne na promieniowanie UV i mróz, dzięki czemu jest trwałe i wystarczająco wytrzymałe, aby poradzić sobie podczas codziennego użytkowania. Kärcher oferuje 5-letnią gwarancję producenta.