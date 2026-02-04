HT 4

Wszystko pod kontrolą: wózek na wąż zyskuje przewagę dzięki solidnemu bębnowi na wąż, wyjątkowo szerokiej podstawie zapewniającej maksymalną stabilność, precyzyjnej prowadnicy węża i uchwytowi o regulowanej wysokości.

Stabilny i wytrzymały wózek na wąż umożliwia przechowywanie węża ogrodowego w sposób oszczędzający miejsce i jest bardzo wygodny w użyciu. Wąż można niezawodnie i równomiernie zwijać za pomocą ergonomicznej korby i wytrzymałej prowadnicy węża. Wózek na wąż wyróżnia się również wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność, a także odpornością na promieniowanie UV i mróz. Dzięki innowacyjnym dźwigniom teleskopowym uchwyt można wygodnie ustawić na odpowiedniej wysokości lub przesunąć całkowicie w dół. Przede wszystkim przesunięcie go w dół zapewnia oszczędność miejsca podczas przechowywania. Kärcher oferuje 5-letnią gwarancję producenta. Wózek na wąż jest dostarczany w pełni zmontowany.

Cechy i zalety
HT 4: Wysoka stabilność i wytrzymałość
Wysoka stabilność i wytrzymałość
Dzięki bardzo szerokiej podstawie i nisko położonemu środkowi ciężkości bębna na wąż.
HT 4: Prowadzenie węża
Prowadzenie węża
Zapewnia łatwe zwijanie i rozwijanie węża
HT 4: Dźwignia do mocowania uchwytu teleskopowego
Dźwignia do mocowania uchwytu teleskopowego
Kompaktowa budowa.
Ergonomiczny uchwyt przecwipoślizgowy
  • Wygodny uchwyt zapewnia komfortową obsługę.
Składana korba
  • Kompaktowa budowa.
Kątowe złącze węża
  • Zapobiega skręcaniu i załamywaniu węża, zapewniając maksymalny przepływ wody.
Mocowanie końcówek węży
  • Brak wycieków wody po użyciu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Przepustowość węża (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Kolor czarny
Waga (kg) 3,5
Waga z opakowaniem (kg) 5,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 565 x 475 x 896

Wyposażenie

  • Prowadzenie węża
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Średnie i duże obszary
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.