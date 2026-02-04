HBX 5.30 Automatic

Skrzynka na wąż do wygodnego, elastycznego i łatwego podlewania. Dzięki wężowi o długości 30 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.

Zawsze idealnie schowany: stylową skrzynkę na wąż montuje się na ścianie, aby zaoszczędzić miejsce, i podłącza do kranu za pomocą węża przyłączeniowego. Dzięki uchwytowi ściennemu skrzynkę na wąż można nawet obracać o ponad 180° i dzięki temu bez wysiłku dotrzeć do każdego zakątka ogrodu. Wąż ogrodowy można łatwo przedłużyć do maksymalnej długości 30 metrów. Istnieją odpowiednie stopnie blokady: blokada węża aktywuje się w pełni automatycznie w krótkich odstępach. Delikatne pociągnięcie za koniec węża zwalnia mechanizm blokujący, dzięki czemu wąż zwija się automatycznie i w kontrolowany sposób, bez zagięć i plątaniny. Skrzynka na wąż wyróżnia się również funkcją FlexChange, innowacyjnym systemem montażu umożliwiającym łatwe przełączanie skrzynki na wąż między uchwytem ściennym a szpilą do węża. Uchwyt ścienny jest również zdejmowany i zawiera gniazda na dysze i akcesoria do podlewania. Skrzynka na wąż jest również odporna na promieniowanie UV i mróz, dzięki czemu można ją trzymać na ścianie domu przez cały rok. Aby zapobiec kradzieży, można zamontować blokadę kablową. Kärcher oferuje 5-letnią gwarancję na produkt.

Cechy i zalety
HBX 5.30 Automatic: FlexChange
FlexChange
Bez śrub, bez narzędzi, bez stresu: dzięki unikalnemu systemowi Kärcher FlexChange skrzynkę na wąż można zdjąć z uchwytu ściennego lub szpili do węża w kilka sekund (np. zimą).
HBX 5.30 Automatic: Praktyczny uchwyt na dyszę
Praktyczny uchwyt na dyszę
Dysze i lance spryskujące można zawiesić na uchwycie ściennym w celu wygodnego przechowywania.
HBX 5.30 Automatic: System mocowania węża
System mocowania węża
Wystarczy krótko pociągnąć za koniec węża, a zwijacz węża zwinie w pełni automatycznie. Maksymalny komfort bez plątanin, korb i brudzenia rąk.
Wylot węża na spodzie skrzynki
  • Dla lepszej ochrony przed warunkami atmosferycznymi i dłuższej żywotności.
Montowana na ścianie skrzynka na wąż z możliwością obrócenia pod kątem 180°
  • Zamontowany na uchwycie ściennym pojemnik na wąż można obracać o ponad 180°. Zapewnia to maksymalną swobodę ruchów podczas podlewania ogrodu bez załamywania węża.
Wytrzymały i zdejmowany uchwyt ścienny
  • Zastosowanie wytrzymałych materiałów z metalowym rdzeniem zapewnia długotrwałą trwałość i stabilność. Szczególnie praktyczny: zdejmowany uchwyt ścienny zapewnia elastyczność.
Zintegrowany hamulec węża
  • Automatyczne zwijanie węża jest połączone z hamulcem węża, dzięki czemu wąż jest automatycznie zwijany z powrotem do skrzynki w kontrolowany i powolny sposób. 
Zintegrowana prowadnica węża
  • Bez załamań i plątaniny: wąż jest wciągany równomiernie i prowadzony. 
Ergonomiczny uchwyt
  • Ergonomiczny uchwyt umożliwia przenoszenie skrzynki na wąż jedną ręką.
Gotowy do użycia
  • Akcesoria do podlewania wchodzą w zakres dostawy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Długość węża (m) 30
Średnica węża (mm) 11
Wąż przyłączeniowy (m) 1,5 (1/2")
Ciśnienie rozrywające (bar) 24
Rozstaw śrub do montażu na ścianie (mm) 79
Wymiary płyty montażowej (szer. × wys.) (mm) 93 x 100
Kolor czarny
Waga (kg) 11,8
Waga z opakowaniem (kg) 15,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 810 x 220 x 595

Zakres dostawy

  • Złącze węża: 2 szt.
  • Szybkozłącze z Aqua Stop: 1 szt.
  • Adapter na kran z reduktorem, G3/4, G1/2: 1 szt.
  • Spryskiwacz: 1 szt.

Wyposażenie

  • Zestaw
  • Automatyczne zwijanie węża
  • Prowadzenie węża
  • Uchwyt na spryskiwacz
  • Kształt strumienia: strumień stożkowy
  • Kształt strumienia: strumień punktowy
  • Wspornik ścienny ze śrubami i kołkami
  • Wąż przyłączeniowy PrimoFlex: 1.5 m
Wideo

  • Nawadnianie ogrodu
  • Średnie i duże obszary
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.