Zawsze idealnie schowany: stylową skrzynkę na wąż montuje się na ścianie, aby zaoszczędzić miejsce, i podłącza do kranu za pomocą węża przyłączeniowego. Dzięki uchwytowi ściennemu skrzynkę na wąż można nawet obracać o ponad 180° i dzięki temu bez wysiłku dotrzeć do każdego zakątka ogrodu. Wąż ogrodowy można łatwo przedłużyć do maksymalnej długości 30 metrów. Istnieją odpowiednie stopnie blokady: blokada węża aktywuje się w pełni automatycznie w krótkich odstępach. Delikatne pociągnięcie za koniec węża zwalnia mechanizm blokujący, dzięki czemu wąż zwija się automatycznie i w kontrolowany sposób, bez zagięć i plątaniny. Skrzynka na wąż wyróżnia się również funkcją FlexChange, innowacyjnym systemem montażu umożliwiającym łatwe przełączanie skrzynki na wąż między uchwytem ściennym a szpilą do węża. Uchwyt ścienny jest również zdejmowany i zawiera gniazda na dysze i akcesoria do podlewania. Skrzynka na wąż jest również odporna na promieniowanie UV i mróz, dzięki czemu można ją trzymać na ścianie domu przez cały rok. Aby zapobiec kradzieży, można zamontować blokadę kablową. Kärcher oferuje 5-letnią gwarancję na produkt.