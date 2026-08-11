Generator gorącej wody HWE 13/21-42kW
Podgrzewacz wody Kärcher to przepływowy, elektryczny generator gorącej wody o dużej mocy grzewczej 42 kW, który można elastycznie zamontować do profesjonalnej myjki ciśnieniowej po stronie wysokociśnieniowej.
Podgrzewacz wody Kärcher to wydajny, elektryczny, wysokociśnieniowy generator gorącej wody, który błyskawicznie podgrzewa wodę pod wysokim ciśnieniem, zapewniając jej stałą temperaturę. Jest to rozwiązanie idealne dla stacjonarnych urządzeń wysokociśnieniowych o przepływie wody do 1300 l/h i ciśnieniu do 210 bar, ale może być również stosowane z urządzeniami mobilnymi. Montaż po stronie wysokociśnieniowej urządzenia jest szybki i łatwy. Podgrzewacz dysponuje mocą grzewczą 42 kW i pobiera energię elektryczną tylko wtedy, gdy wymagana jest gorąca woda. Dzięki temu jest szczególnie przyjazny dla środowiska, ponieważ – w przeciwieństwie do palników olejowych czy gazowych – nie emituje spalin. Co więcej, brak otwartego ognia sprawia, że idealnie nadaje się do użytku w miejscach, gdzie stosowanie palników jest zabronione. Przy przepływie wody wynoszącym 13 l/min (800 l/h) temperatura wody wzrasta o 45°C. Maksymalna możliwa do osiągnięcia temperatura to 95°C (przy temperaturze wody na wlocie wynoszącej 50°C). Urządzenie jest proste w obsłudze i wyjątkowo wytrzymałe, ponieważ zarówno rama i obudowa, jak i elektryczna wężownica grzejna zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Cechy i zalety
Wysoka moc grzewcza 42 kWGorąca woda jest dostępna w ciągu kilku sekund. Stała temperatura robocza wynosi 60°C przy przepływie wody 800 l/h i temperaturze wlotowej 15°C.
Doskonała elastycznośćOdpowiedni dla stacjonarnych i mobilnych urządzeń wysokociśnieniowych o przepływie do 1300 l/h i ciśnieniu 210 bar. Elektryczny podgrzewacz wody montowany jest po stronie wysokociśnieniowej urządzenia czyszczącego i podgrzewa wodę tylko wtedy, gdy jest ona potrzebna. Może być używany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
Przyjazny dla środowiska i użytkownika.Działa wyłącznie elektrycznie i nie wykorzystuje konwencjonalnych źródeł energii, takich jak olej napędowy czy gaz. Brak emisji spalin dzięki elektrycznemu systemowi grzewczemu, co odróżnia go od palników olejowych lub gazowych. Brak otwartego ognia, co pozwala na użytkowanie wszędzie tam, gdzie emisja spalin z palnika jest utrudniona lub zabroniona.
Maksymalna efektywność energetyczna.
- Wysoka wydajność energetyczna, ponieważ – w przeciwieństwie do bojlerów niskociśnieniowych – nie ma potrzeby magazynowania gorącej wody.
- Woda podgrzewana jest tylko w razie potrzeby.
- Prosta instalacja typu „plug-and-play” oraz intuicyjna obsługa.
Maksymalne bezpieczeństwo i prosta obsługa
- Zawiera przełącznik przepływowy, który chroni urządzenie przed pracą na sucho.
- Wyposażony w termostat bezpieczeństwa, zapobiegający powstawaniu pary wodnej.
- Wymaganą temperaturę wody można ustawić za pomocą regulatora temperatury.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400 - 400
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 1300
|Ciśnienie robocze (bar)
|maks. 210
|Moc przyłącza (A)
|61
|Moc grzałki (kW)
|42
|Doprowadzenie wody
|3/8″
|Bezpiecznik (A)
|63
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 70
|Temperatura robocza (°C)
|maks. 95
|Waga z akcesoriami (kg)
|33,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|36,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|630 x 500 x 160
Wyposażenie
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Ustawienie temperatury
- Termostat bezpieczeństwa
- Rama i pokrywa: Stal nierdzewna
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Elektryczny generator gorącej wody do pracy bez spalin wewnątrz budynków
- W halach produkcyjnych i warsztatach, w których potrzebna jest gorąca woda
- Wewnętrzne przestrzenie publiczne, w których potrzebna jest gorąca woda
- Doskonały do czyszczenia w przemyśle spożywczym
- Przemysł
- Rolnictwo
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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