Podgrzewacz wody Kärcher to wydajny, elektryczny, wysokociśnieniowy generator gorącej wody, który błyskawicznie podgrzewa wodę pod wysokim ciśnieniem, zapewniając jej stałą temperaturę. Jest to rozwiązanie idealne dla stacjonarnych urządzeń wysokociśnieniowych o przepływie wody do 1300 l/h i ciśnieniu do 210 bar, ale może być również stosowane z urządzeniami mobilnymi. Montaż po stronie wysokociśnieniowej urządzenia jest szybki i łatwy. Podgrzewacz dysponuje mocą grzewczą 42 kW i pobiera energię elektryczną tylko wtedy, gdy wymagana jest gorąca woda. Dzięki temu jest szczególnie przyjazny dla środowiska, ponieważ – w przeciwieństwie do palników olejowych czy gazowych – nie emituje spalin. Co więcej, brak otwartego ognia sprawia, że idealnie nadaje się do użytku w miejscach, gdzie stosowanie palników jest zabronione. Przy przepływie wody wynoszącym 13 l/min (800 l/h) temperatura wody wzrasta o 45°C. Maksymalna możliwa do osiągnięcia temperatura to 95°C (przy temperaturze wody na wlocie wynoszącej 50°C). Urządzenie jest proste w obsłudze i wyjątkowo wytrzymałe, ponieważ zarówno rama i obudowa, jak i elektryczna wężownica grzejna zostały wykonane ze stali nierdzewnej.