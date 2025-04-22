Rozwiązania Kärcher dla Higieny i Czystości w Przemyśle Spożywczym.
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Najczęstsze problemy i wyzwania w branży spożywczej
Zanieczyszczenia chemiczne:
W zakładach spożywczych często występują zanieczyszczenia chemiczne, takie jak smary, detergenty, środki konserwujące oraz resztki surowców. Takie zabrudzenia wymagają użycia specjalistycznych urządzeń, aby skutecznie usunąć je z powierzchni produkcyjnych. Niewłaściwe czyszczenie może prowadzić do skażenia żywności, co stwarza poważne zagrożenie zdrowotne.
Tłuste plamy i resztki produkcyjne:
Produkcja żywności wiąże się z częstym występowaniem tłustych plam i resztek surowców. Tradycyjne metody czyszczenia nie zawsze są w stanie usunąć te trudne zabrudzenia, co może wpływać na jakość produktów końcowych i obniżać standardy higieniczne w zakładzie.
Higiena powierzchni wrażliwych:
Powierzchnie robocze i maszyny w branży spożywczej muszą być utrzymywane w idealnej czystości, aby spełniały standardy sanitarno-higieniczne. Zanieczyszczenia na powierzchniach wrażliwych mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak zatrucia pokarmowe czy inne choroby przenoszone przez żywność.
Odpylanie w przemyśle spożywczym:
Przemysł spożywczy, ze względu na dużą ilość drobnego pyłu, w tym mąki, cukru i proszku do pieczenia, stwarza wyzwania związane z utrzymaniem czystości i bezpieczeństwa (zagrożenie wybuchem).
Jakie maszyny Kärcher Professional pomogą Ci w utrzymaniu czystości?
Szorowarki automatyczne:
Szorowarki Kärcher Professional skutecznie usuwają tłuszcze, plamy, resztki produkcyjne i chemikalia oraz dezynfekują posadzki w zakładach spożywczych. Utrzymują powierzchnie robocze w doskonałej czystości, co zapewnia zgodność z wymaganiami sanitarnymi i wpływa na bezpieczeństwo produkcji.
Szorowarka B 260 RI Bp+D100+DOSE
Zaleta: zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia, dzięki dwóm trwałym turbinom EC i belce ssącej.
Szorowarka B 150 R Bp + D 90
Zaleta: efektywnie czyści powierzchnie od 3000 do 6000 m²
KIRA B 50 autonomiczny robot sprzątający
Zaleta: zapewnia skuteczne i niezmienne efekty czyszczenia posadzek o średnich i dużych powierzchniach.
Zamiatarki
Zamiatarki doskonale sprawdzają się w usuwaniu zarówno kurzu, jak i większych zabrudzeń z powierzchni roboczych w zakładach spożywczych. Dzięki dużej wydajności i kompaktowej budowie, urządzenia te skutecznie usuwają resztki surowców, opakowań i zanieczyszczenia organiczne, zapewniając utrzymanie czystości w wymagających warunkach.
Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R Bp
Zaleta: zamiata bez przerwy i wzbijania pyłu, nawet w przypadku silnie zapylonych miejsc.
Odkurzacze przemysłowe
Odkurzacze Kärcher skutecznie usuwają drobne i grube cząstki stałe powstałe podczas produkcji żywności. Dzięki tym urządzeniom można skutecznie oczyścić powierzchnie robocze, minimalizując ryzyko skażenia żywności. Odkurzacze dostępne są także w wersji przeciwwybuchowej, co umożliwia bezpieczne odkurzanie w strefie ATEX 22, zapewniając pełną zgodność z wymaganiami higienicznymi i bezpieczeństwa.
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/12-1 H Z22
Zaleta: skutecznie pochłania małe i średnie ilości drobnych oraz grubych zanieczyszczeń stałych w strefie ATEX 22
System odpylający
System odpylający Kärcher ID 130/22 Z22 jest dedykowany do usuwania drobnego pyłu mącznego, cukrowego i innych proszków. Wspomaga on utrzymanie czystości na liniach produkcyjnych oraz minimalizuje ryzyko wybuchów, zapewniając bezpieczne warunki pracy. Jest to skuteczne rozwiązanie, które chroni urządzenia oraz gwarantuje jakość produktów końcowych.
Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22
Zaleta: idealny do odkurzania dużych ilości niebezpiecznych pyłów w strefie 22.
Urządzenia wysokociśnieniowe
Urządzenia wysokociśnieniowe doskonale sprawdzają się w usuwaniu tłustych plam, resztek surowców i zanieczyszczeń chemicznych w produkcji żywności. Dzięki wysokiemu ciśnieniu wody, efektywnie eliminują trudne zabrudzenia, zapewniając wyższą jakość i szybkość czyszczenia.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/15-4 Cage Food
Zaleta: wykonana z materiałów spełniających podwyższone standardy higieny.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 17/12-4 ST H
Zaleta: idealnie nadaje się do ciągłego użytkowania w przemyśle spożywczym.
Stacjonarna myjka ciśnieniowa HDC Standard
Zaleta: niezawodny w regularnym czyszczeniu wysokociśnieniowym i dezynfekcji.
Czyszczenie suchym lodem
Maszyny do czyszczenia suchym lodem skutecznie usuwają tłuszcz, skrobię oraz zanieczyszczenia z linii produkcyjnych, zbiorników i innych miejsc wymagających delikatnego, precyzyjnego i skutecznego czyszczenia. Suchy lód eliminuje zabrudzenia bez pozostawiania śladów na czyszczonej powierzchni, zapewniając higienę i bezpieczeństwo w procesach produkcyjnych.
Urządzenie do czyszczenia suchym lodem IB 7/40 Adv
Zaleta: czyści bez konieczności demontowania linii produkcyjnych oraz suszenia maszyn
Zaufali Nam, Zaufaj i Ty!
Dlaczego warto wybrać Kärcher Professional?
Szybkie wsparcie serwisowe dzięki największej sieci szerokiej sieci serwisów
Indywidualna analiza potrzeb klienta przed zakupem i dobór odpowiedniego urządzenia
Szkolenie pracowników w zakresie obsługi zakupionych maszyn
Pakiety serwisowe, z dostępem do maszyn zastępczych
Technologia Kärcher w akcji:
Współczesne firmy produkcyjne w swojej codziennej pracy stają przed wieloma wyzwaniami, które pojawiają się na każdym etapie ścieżki produktu.
Szczególnie wrażliwym miejscem jest jednak hala produkcyjna - serce firmy. Tutaj wszystko musi działać bezbłędnie, a każdy fałszywy ruch może mieć wpływ na efekt finalny.
Firma Plasticon doskonale zdaje sobie z tego sprawę - dlatego gdy na ich hali produkcyjnej pojawiło się nowe wyzwanie, zwrócili się do Kärcher z prośbą o dostarczenie odpowiedniego rozwiązania.
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