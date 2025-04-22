Rozwiązania Kärcher dla Higieny i Czystości w Przemyśle Spożywczym.

Czyszczenie powierzchni w zakładach spożywczych

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    Najczęstsze problemy i wyzwania w branży spożywczej

    Zanieczyszczenia chemiczne

    Zanieczyszczenia chemiczne:

    W zakładach spożywczych często występują zanieczyszczenia chemiczne, takie jak smary, detergenty, środki konserwujące oraz resztki surowców. Takie zabrudzenia wymagają użycia specjalistycznych urządzeń, aby skutecznie usunąć je z powierzchni produkcyjnych. Niewłaściwe czyszczenie może prowadzić do skażenia żywności, co stwarza poważne zagrożenie zdrowotne.

    Tłuste plamy i resztki produkcyjne

    Tłuste plamy i resztki produkcyjne:

    Produkcja żywności wiąże się z częstym występowaniem tłustych plam i resztek surowców. Tradycyjne metody czyszczenia nie zawsze są w stanie usunąć te trudne zabrudzenia, co może wpływać na jakość produktów końcowych i obniżać standardy higieniczne w zakładzie.

    Higiena powierzchni wrażliwych

    Higiena powierzchni wrażliwych:

    Powierzchnie robocze i maszyny w branży spożywczej muszą być utrzymywane w idealnej czystości, aby spełniały standardy sanitarno-higieniczne. Zanieczyszczenia na powierzchniach wrażliwych mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak zatrucia pokarmowe czy inne choroby przenoszone przez żywność.

    Odpylanie w przemyśle spożywczym

    Odpylanie w przemyśle spożywczym:

    Przemysł spożywczy, ze względu na dużą ilość drobnego pyłu, w tym mąki, cukru i proszku do pieczenia, stwarza wyzwania związane z utrzymaniem czystości i bezpieczeństwa (zagrożenie wybuchem).

    Jakie maszyny Kärcher Professional pomogą Ci w utrzymaniu czystości?

    Karcher_spozywczy_szorowarki automatyczne

    Szorowarki automatyczne:

    Szorowarki Kärcher Professional skutecznie usuwają tłuszcze, plamy, resztki produkcyjne i chemikalia oraz dezynfekują posadzki w zakładach spożywczych. Utrzymują powierzchnie robocze w doskonałej czystości, co zapewnia zgodność z wymaganiami sanitarnymi i wpływa na bezpieczeństwo produkcji.

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    Szorowarka B 260 RI Bp+D100+DOSE

    Szorowarka B 260 RI Bp+D100+DOSE

    Zaleta: zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia, dzięki dwóm trwałym turbinom EC i belce ssącej.

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    Szorowarka B 150 R Bp + D 90

    Szorowarka B 150 R Bp + D 90

    Zaleta: efektywnie czyści powierzchnie od 3000 do 6000 m²

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    KIRA B 50 robot sprzątający

    KIRA B 50 autonomiczny robot sprzątający

    Zaleta: zapewnia skuteczne i niezmienne efekty czyszczenia posadzek o średnich i dużych powierzchniach.

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    Zamiatarki

    Zamiatarki

    Zamiatarki doskonale sprawdzają się w usuwaniu zarówno kurzu, jak i większych zabrudzeń z powierzchni roboczych w zakładach spożywczych. Dzięki dużej wydajności i kompaktowej budowie, urządzenia te skutecznie usuwają resztki surowców, opakowań i zanieczyszczenia organiczne, zapewniając utrzymanie czystości w wymagających warunkach.

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    Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R Bp

    Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R Bp

    Zaleta: zamiata bez przerwy i wzbijania pyłu, nawet w przypadku silnie zapylonych miejsc.

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    Odkurzacze przemysłowe

    Odkurzacze przemysłowe

    Odkurzacze Kärcher skutecznie usuwają drobne i grube cząstki stałe powstałe podczas produkcji żywności. Dzięki tym urządzeniom można skutecznie oczyścić powierzchnie robocze, minimalizując ryzyko skażenia żywności. Odkurzacze dostępne są także w wersji przeciwwybuchowej, co umożliwia bezpieczne odkurzanie w strefie ATEX 22, zapewniając pełną zgodność z wymaganiami higienicznymi i bezpieczeństwa.

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    Odkurzacz przemysłowy IVM 40/12-1 H Z22

    Odkurzacz przemysłowy IVM 40/12-1 H Z22

    Zaleta: skutecznie pochłania małe i średnie ilości drobnych oraz grubych zanieczyszczeń stałych w strefie ATEX 22

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    System odpylający

    System odpylający

    System odpylający Kärcher ID 130/22 Z22 jest dedykowany do usuwania drobnego pyłu mącznego, cukrowego i innych proszków. Wspomaga on utrzymanie czystości na liniach produkcyjnych oraz minimalizuje ryzyko wybuchów, zapewniając bezpieczne warunki pracy. Jest to skuteczne rozwiązanie, które chroni urządzenia oraz gwarantuje jakość produktów końcowych.

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    Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22

    Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22

    Zaleta: idealny do odkurzania dużych ilości niebezpiecznych pyłów w strefie 22.

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    Urządzenia wysokociśnieniowe

    Urządzenia wysokociśnieniowe

    Urządzenia wysokociśnieniowe doskonale sprawdzają się w usuwaniu tłustych plam, resztek surowców i zanieczyszczeń chemicznych w produkcji żywności. Dzięki wysokiemu ciśnieniu wody, efektywnie eliminują trudne zabrudzenia, zapewniając wyższą jakość i szybkość czyszczenia.

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    Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/15-4 Cage Food

    Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/15-4 Cage Food

    Zaleta: wykonana z materiałów spełniających podwyższone standardy higieny.

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    Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 17/12-4 ST H

    Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 17/12-4 ST H

    Zaleta: idealnie nadaje się do ciągłego użytkowania w przemyśle spożywczym.

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    Stacjonarna myjka ciśnieniowa HDC Standard

    Stacjonarna myjka ciśnieniowa HDC Standard

    Zaleta: niezawodny w regularnym czyszczeniu wysokociśnieniowym i dezynfekcji.

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    Czyszczenie suchym lodem

    Czyszczenie suchym lodem

    Maszyny do czyszczenia suchym lodem skutecznie usuwają tłuszcz, skrobię oraz zanieczyszczenia z linii produkcyjnych, zbiorników i innych miejsc wymagających delikatnego, precyzyjnego i skutecznego czyszczenia. Suchy lód eliminuje zabrudzenia bez pozostawiania śladów na czyszczonej powierzchni, zapewniając higienę i bezpieczeństwo w procesach produkcyjnych.

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    Urządzenie do czyszczenia suchym lodem IB 7/40 Adv

    Urządzenie do czyszczenia suchym lodem IB 7/40 Adv

    Zaleta: czyści bez konieczności demontowania linii produkcyjnych oraz suszenia maszyn

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    Zaufali Nam, Zaufaj i Ty!

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    Dlaczego warto wybrać Kärcher Professional?

    Szybkie wsparcie serwisowe dzięki największej sieci szerokiej sieci serwisów

    Szybkie wsparcie serwisowe dzięki największej sieci szerokiej sieci serwisów

    Indywidualna analiza potrzeb klienta przed zakupem i dobór odpowiedniego urządzenia

    Indywidualna analiza potrzeb klienta przed zakupem i dobór odpowiedniego urządzenia

    Szkolenie pracowników w zakresie obsługi zakupionych maszyn

    Szkolenie pracowników w zakresie obsługi zakupionych maszyn

    Pakiety serwisowe, z dostępem do maszyn zastępczych

    Pakiety serwisowe, z dostępem do maszyn zastępczych

    Technologia Kärcher w akcji:

    Współczesne firmy produkcyjne w swojej codziennej pracy stają przed wieloma wyzwaniami, które pojawiają się na każdym etapie ścieżki produktu.

    Szczególnie wrażliwym miejscem jest jednak hala produkcyjna - serce firmy. Tutaj wszystko musi działać bezbłędnie, a każdy fałszywy ruch może mieć wpływ na efekt finalny.

    Firma Plasticon doskonale zdaje sobie z tego sprawę - dlatego gdy na ich hali produkcyjnej pojawiło się nowe wyzwanie, zwrócili się do Kärcher z prośbą o dostarczenie odpowiedniego rozwiązania.

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