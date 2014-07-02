Elektronisk tryckströmställare

Idealisk för ändring av en trädgårdspump till pumpautomat för hushållsvatten. Vid behov av vatten kopplas pumpen till och från automatiskt. Om det inte strömmar något vatten genom pumpen skyddar det inbyggda torrgångsskyddet pumpen mot skador och stänger av den automatiskt. För pumpar med 1”-anslutningsgänga.