Elektronisk tryckströmställare
Idealisk för ändring av en trädgårdspump till pumpautomat för hushållsvatten. Vid behov av vatten kopplas pumpen till och från automatiskt. Om det inte strömmar något vatten genom pumpen skyddar det inbyggda torrgångsskyddet pumpen mot skador och stänger av den automatiskt. För pumpar med 1”-anslutningsgänga.
En elektronisk tryckströmställare startar/stoppar pumpen automatiskt vid behov på trycksidan. En flottörbrytare startar/stoppar pumpen automatiskt och förhindrar torrkörning. Den idealiska lösningen för att omvandla en trädgårdspump till en högtryckspump för hushållsanvändning. Elektronisk tryckströmställare med anslutningsgänga på 1" (33,3 mm).
Egenskaper och fördelar
Elektronisk tryckströmställare
- Sätter på och stänger av pumpen automatiskt beroende på erfordrad vattenmängd.
Elektronisk tryckströmställare med torrkörningsskydd
- Idealisk för konvertering av en trädgårdspump till en elektronisk tryckstegringspump
Inbyggt torrkörningsskydd
- Om ingen vatten flödar igenom pumpen på insugssidan stänger torrkörningsskyddet av pumpen automatiskt för att skydda den från skador.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Gul
|Vikt (kg)
|1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|135 x 100 x 190
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- För trädgårdsbevattning från regntunna, cisterner eller brunnar, t.ex. med sprinklers.