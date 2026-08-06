Mikrofiberdukar utomhus
Nu med förbättrad rengöringseffekt! 2 mikrofiberdukar med kardborrefäste och skrapa för intorkad smuts. Speciellt utformade för borttagning av smuts på ytor utomhus. Extra skrapa som gör det lättare att få bort intorkad smuts.
Nu med förbättrad rengöringseffekt! 2 mikrofiberdukar med kardborrefäste och skrapa för intorkad smuts. Speciellt utformade för borttagning av smuts på ytor utomhus. Extra skrapa som gör det lättare att få bort intorkad smuts.
Egenskaper och fördelar
Torkduk av mikrofiber utomhusbruk
- För glänsande fönster utan ränder
Kardborrefäste
- Tack vare kardborrefästet kan mikrofiberduken snabbt och lätt bytas.
Smutsskrapa
Passar till WV Sprayflaskeset (2.633-129.0)
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|2
|Tygfibersammansättning
|70 % polyester, 30 % polyamid
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|70 x 275 x 30
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Fönster och glasytor
- Kakelplattor
- Speglar
- Även envis smuts