Skarvkoppling för att förlänga högtrycksslang, M22 utv x 2
Denna mellankoppling är till för skarvning av högtrycksslangar med M22 anslutning. Den är utvändig M 22 åt bägge hållen. Mässing med gummiskydd.
Denna mellankoppling är till för skarvning av högtrycksslangar med M22 anslutning. Den är utvändig M 22 åt bägge hållen. Man förlänger alltid vid honan på slangen så har du hane 11mm/AVS så behövs adapter 4424-0040. Mässing med gummiskydd.
Specifikationer
Tekniska data
|Anslutningsgänga
|M22 x 1,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1